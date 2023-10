Berlin - Angesichts der Flüchtlingszahlen wollen die Vorsitzenden der drei Ampel-Parteien die Migration begrenzen. "Die Ampel-Regierung und die sie tragenden Parteien packen gemeinsam an, damit unsere Kommunen entlastet werden und die Migration besser gesteuert, geordnet und begrenzt wird", heißt es in einer Erklärung der Parteisprecher von SPD, Grünen und FDP, über die die "Bild" (Mittwochausgabe) berichtet.



"Wir sehen die Herausforderung." Die Parteichefs reagierten mit ihrer Erklärung auf eine "Bild"-Anfrage und neue Umfragezahlen, wonach eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger eine Wende in der bisherigen Flüchtlingspolitik befürwortet.

