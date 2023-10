Berlin (ots/PRNewswire) -Nicht-melanozytärer Hautkrebs (NMSC) verursacht weltweit mehr Todesfälle als Melanome, die schwerwiegendere Form von Hautkrebs. Dies geht aus einer neuen Studie hervor, die heute auf dem EADV-Kongress 2023 vorgestellt wurde.Forscher gehen außerdem davon aus, dass NMSC zu wenig berichtet wird und dass die tatsächlichen Auswirkungen dieser Krankheit sogar noch höher sein könnten als geschätzt.Professor Thierry Passeron, Hauptautor der Studie, erklärt: "Obwohl NMSC seltener tödlich verläuft als das maligne Melanom, ist seine Prävalenz deutlich höher. Im Jahr 2020 machte NMSC 78 % aller Hautkrebsfälle aus und führte in mehr als 63.700 Fällen zum Tod. Im Gegensatz dazu waren Melanome im selben Jahr für schätzungsweise 57.000 Todesfälle ursächlich. Die deutlich höhere Inzidenz von NMSC hat daher zu einer deutlicheren Gesamtwirkung geführt."Professor Passeron fügt hinzu: "So alarmierend diese Zahlen auch sind, sie könnten tatsächlich unterschätzt werden. NMSC wird in Krebsregistern oft nicht ausreichend erfasst, was es schwierig macht, die wahre Größenordnung zu verstehen."Die Forscher identifizierten außerdem spezifische Bevölkerungsgruppen, die ein höheres Risiko haben, daran zu erkranken, darunter Personen, die im Freien arbeiten, Organtransplantationsempfänger und Personen, die an der Hauterkrankung Xeroderma pigmentosum leiden.Die Studie, die Daten aus der Internationalen Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation nutzte, ergab eine hohe Inzidenz von Hautkrebs bei hellhäutigen und älteren Bevölkerungsgruppen aus den USA, aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Australien und Italien. Selbst Länder mit einem hohen Anteil an dunklen Phänotypen waren jedoch nicht immun gegen das Todesrisiko durch Hautkrebs.Im Jahr 2020 wurden weltweit fast 1,2 Millionen NMSC-Fälle gemeldet, verglichen mit 324.635 Fällen von Melanomen. Bei den meisten Hautkrebsfällen handelt es sich um nicht-melanozytären Hautkrebs. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Krebserkrankungen, die sich in den oberen Hautschichten langsam entwickeln, darunter die häufigen Arten Basalzellkarzinom und Plattenepithelkarzinom.Professor Passeron kommentiert: "Wir müssen die Information an die Öffentlichkeit bringen, dass nicht nur Melanome tödlich sein können, sondern auch NMSC. Es ist entscheidend zu beachten, dass Personen mit melaninreicher Haut ebenfalls einem Risiko ausgesetzt sind und an Hautkrebs sterben. Es ist notwendig, effektive Strategien zu implementieren, um die Zahl der Todesfälle bei allen Arten von Hautkrebs zu senken.""Wir müssen mehr tun, um sicherzustellen, dass wir das Fortschreiten dieser Krankheit so früh wie möglich stoppen, um Leben zu retten."View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eadv-kongress-neue-studie-zeigt-dass-nicht-melanozytarer-hautkrebs-mehr-menschen-totet-als-melanome-301951693.htmlPressekontakt:Für weitere Informationen oder um ein Interview zu vereinbaren,wenden Sie sich bitte an press@eadv.org; 02081546393Original-Content von: EADV Congress, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172182/5622977