Bridging-Lösung von Lattice ermöglicht sicherheitsrelevante ADAS-Anwendungen

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der Marktführer im Bereich der Low-Power-Programmierung, gab heute die Integration seiner preisgekrönten Lattice FPGAs in die neuen Modelle CX-60 und CX-90 der Mazda Motor Corporation bekannt. Die Crossover-SUVs von Mazda setzen auf eine innovative, auf mehreren stromsparenden Lattice FPGAs basierende Lösung zur Schnittstellenüberbrückung, um sicherheitsrelevante ADAS-Seitenradaranwendungen (Advanced Driver Assistance System) von Furukawa Electric bereitzustellen. Diese umfassen einen größeren Erfassungsbereich, eine verbesserte Erkennungsgenauigkeit und eine verbesserte räumliche Erkennungsleistung, ohne die Fahrzeugleistung zu beeinträchtigen.

"Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit Mazda, einem führenden Innovator in der Automobilindustrie, bei diesen wichtigen Sicherheitsanwendungen", so Jerry Xu, Präsident von APAC, Lattice Semiconductor. "Dies ist ein großartiges Beispiel für die neuen Fahrer- und Passagiererlebnisse, die wir mit unserem Portfolio an FPGA-Lösungen für den Automobilbereich ermöglichen und die sich durch niedrigen Stromverbrauch, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung auszeichnen."

"Wir bei Mazda engagieren uns für die Freude am Fahren und die Lebensfreude unserer Kunden und leisten unseren Beitrag zur Gesellschaft. Wir sind überzeugt, dass wir durch den Einsatz der innovativen FPGA-Lösungen von Lattice die Fahrzeugfunktionen mit den fortschrittlichsten und zuverlässigsten ADAS-Funktionen weiter verbessern werden", so Michihiro Imada, Executive Officer verantwortlich für Integrated Control System Development der Mazda Motor Corporation. "Im Zuge unseres kontinuierlichen Strebens nach Spitzenleistungen bei der Entwicklung von Fahrzeugen, die den Fahrer schützen und befähigen, freuen wir uns darauf, gemeinsam mit Lattice die Zukunft zu gestalten und unseren Kunden ein sicheres Fahren zu ermöglichen."

