Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nikola ist unverändert eines der größeren Rätsel an den Aktienmärkten. Das US-Unternehmen hat einen langfristigen Abwärtstrend angetreten, wehrt sich aber mit großen Schwankungen dagegen. Nun gewann Nikola am Dienstag 0,5 % dazu. Damit ist der Abstand zur bedeutenden und gefährlichen Unterstützung von 1 Euro wieder recht groß. Die Notierungen von Nikola könnten demnach in den kommenden Wochen zumindest darauf ...

