ASM Global hat eine führende Rolle dabei gespielt, drei bedeutenden Veranstaltungsorten in Puerto Rico im Jahr 2023 zu einem finanziellen Rekordergebnis zu verhelfen. Nun wurde ein langfristiger Anschlussvertrag unterzeichnet, der die zwei Jahrzehnte andauernde strategische und operative Tätigkeit von ASM Global für diese Einrichtungen fortsetzt.

Puerto Rico Convention Center (Photo: Business Wire)

Das Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot an der Golden Mile der Inselhauptstadt San Juan ist die größte überdachte Entertainment-Arena in Puerto Rico. Sie wurde 2004 mit einem Auftritt von Van Halen eingeweiht und bietet Kapazität für bis zu 18.500 Zuschauer.

Das Antiguo Casino de Puerto Rico ist ein historisches Gebäude im Stil der Beaux-Arts-Architektur aus dem Jahr 1917 mit eindrucksvollen Grünanlagen, Balkonen, weißen Marmorböden und einer ikonischen, gewundenen Mitteltreppe. Das Bauwerk ist im nationalen Register für historische Stätten eingetragen.

Das Puerto Rico Convention Center ist das größte Kongresszentrum in der Karibik und eines der technologisch fortschrittlichsten in Nord- und Südamerika. Es verfügt über eine Fläche von mehr als 600.000 Quadratfuß für Mehrzweckveranstaltungen, Tagungen, Konferenzen und Ausstellungen und ist bekannt für sein Design und die Funktionalität seiner Räumlichkeiten, die bis zu 25.000 Besucher gleichzeitig aufnehmen können.

Der anhaltende Erfolg dieser drei Veranstaltungsorte unterstreicht die Zusammenarbeit von ASM Global mit der Inselregierung. Im Rahmen dieser soll sich die Insel über ihren Ruf als reine Stranddestination hinaus zu einer der weltweit bedeutendsten Reiseziele für Entertainment entwickeln.

Ron Bension, President und CEO von ASM Global, sagte: "Wir sind unglaublich stolz, mit einem so visionären Kunden wie der Puerto Rico Convention Center District Authority zusammenzuarbeiten. Die Entschlossenheit dieser Regierungsstelle, Puerto Rico an der Spitze der Branche zu positionieren, ist bewundernswert. Es ist uns weiterhin eine Freude bei der Umsetzung eines Plans mitzuwirken, der die vielen Vorzüge der Insel und das, was diese wunderbaren Veranstaltungsorte zu bieten haben, hervorhebt."

Die geschäftsführende Direktorin der Puerto Rico Convention Center District Authority, Mariela Vallines, sagte: "Unsere Partnerschaft mit ASM Global war von grundlegender Bedeutung bei der Ausarbeitung und Umsetzung einer erfolgreichen Werbe-, Marketing- und Betriebsstrategie. Diese hat ein beständiges Wachstum bei der Schaffung eines Bewusstseins für Puerto Rico als ideales Reiseziel für Kongresse, Tagungen und eine breite Auswahl an erstklassigen Sonderveranstaltungen bewirkt und auch die Tourismusaktivitäten der Insel wurden auf diese Weise gefördert."

"Als Geschäftspartner hat ASM Global im Laufe der Jahre für ein erstklassiges Dienstleistungs- und Objektmanagement, wachsendes Besucheraufkommen und rekordverdächtige Einnahmen für die Einrichtungen im Puerto Rico Convention District gesorgt. Das erstklassiges Management-Know-how und das Team des Unternehmens waren der Schlüssel zum Erreichen beispielloser Geschäftsziele, die Puerto Rico und ASM Global mehrere globale Branchenanerkennungen eingebracht haben. Wir freuen uns auf diese fortgesetzte Partnerschaft und Zusammenarbeit, um noch größere Meilensteine für unseren Convention District und die wirtschaftliche Entwicklung Puerto Ricos zu erreichen."

Jorge L. Pérez, CVE, regionaler Geschäftsführer von ASM Global, sagte: "Das Coliseo de Puerto Rico ist eine der weltweit gewinnbringendsten Arenen und gehört zu den Top 15 bei den Ticketverkäufen weltweit. In ähnlicher Weise wurde der Puerto Rico Convention District mehrfach für seine herausragende Gesamtleistung ausgezeichnet. Insgesamt haben unsere erstklassigen Einrichtungen auf der Insel seit ihrer Eröffnung 20 Millionen Besucher verzeichnet, und wir freuen uns auf die Fortsetzung dieser Partnerschaft. ASM Global engagiert sich zusammen mit der Puerto Rico Convention Center District Authority als strategischer Partner für die Expansion und den anhaltenden Erfolg unserer preisgekrönten Veranstaltungsorte und Kongresseinrichtungen in Puerto Rico."

