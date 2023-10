DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Die EZB will den nächsten Schritt bei der Entwicklung des digitalen Euro gehen und die so genannte Realisierungsphase einleiten. Einen entsprechenden Vorschlag an den EZB-Rat hat die Task Force aus Vertretern von EZB und nationalen Notenbanken auf ihrer Sitzung am 5. Oktober beschlossen, wie der Platow-Brief von Insidern. In einem Brief an EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatten jüngst sechs EU-Parlamentarier eine Verschiebung der Entscheidung gefordert. Eine Zustimmung gelte dennoch als sicher. (Platow)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2023 00:32 ET (04:32 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.