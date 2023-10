© Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa



Das Image als Ökosandale ist längst abgelegt, jetzt zieht es das deutsche Traditionsunternehmen Birkenstock an die Wall Street. Am Mittwoch werden die Aktien des Unternehmens erstmals gehandelt.Der weltbekannte deutsche Schuhhersteller Birkenstock setzt am Mittwoch mit dem Gang an die New Yorker Börse Fuß auf amerikanischen Boden und könnte dort ein durchaus beeindruckendes Börsendebüt feiern. Wie das Wall Street Journal am Dienstag berichtet, soll die Erstplatzierung der Aktie mit 46 US-Dollar im Mittel der anvisierten Spanne von 44 bis 49 US-Dollar je Aktie liegen. Trotz starker Nachfrage unter Investoren hatte das Unternehmen die Preisspanne im Vorlauf des IPO nicht erhöht. Der …