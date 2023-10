DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DKV MOBILITY - Der Mobilitätsdienstleister DKV Mobility will nun offenbar doch nicht mehr dieses Jahr an die Börse. Angesichts des unsicheren Umfelds sei die eigentlich für Oktober geplante Notierung auf das nächste Jahr verschoben, hieß es von zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Das Familienunternehmen aus Ratingen und sein Minderheitsaktionär, der Finanzinvestor CVC, hätten keine Eile, hieß es weiter. DKV Mobility äußerte sich zu den Informationen nicht. Das Unternehmen hatte sich zu den Börsenplänen bisher nicht öffentlich bekannt. DKV Mobility ist für seine 5,1 Millionen Tankkarten bekannt, mit denen Lkw-Fahrer ihren Diesel und die Maut bezahlen. (Süddeutsche Zeitung)

ZEAL - Der Lottovermittler rechnet mit einer Marktverdoppelung und erwartet einen weiteren Anstieg der Online-Penetration. CEO Helmut Becker geht davon aus, dass über kurz oder lang dieser Wert auch im Lotteriemarkt hierzulande über 50 Prozent steigen wird. "Das heißt, der für uns adressierbare Markt wird sich mehr als verdoppeln", so der Manager. An eine Konsolidierung der beiden Hauptmarken - Lotto24 und Tipp24 - sei nicht gedacht. (Börsen-Zeitung)

TESLA - Die EU prüft derzeit, ob in China tätige Fahrzeughersteller wettbewerbsverzerrende Subventionen erhalten, und nach Informationen des Handelsblatts ist auch Tesla Teil der Untersuchung. Sollte die EU die Zölle wie von Experten vorhergesagt um 5 Prozentpunkte erhöhen, müsste Tesla jährlich rund 500 Millionen Euro an zusätzlichen Zollzahlungen aufbringen. Eine Produktionsverlagerung in die Fabrik in Grünheide wäre kompliziert. In China soll die neue Version des Model 3 gebaut werden - auch für Europa. (Handelsblatt)

