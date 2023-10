Bernd Wünsche (Gurupress.de) - ITM Power konnte am Dienstag an den Börsen einen fast schon überraschenden Kursgewinn für sich verbuchen. Die Briten kletterten um mehr als 1,5 % aufwärts. Dies ist ein Signal. Denn die Aktie hat damit abwechselnd an verschiedenen Tagen Auf- und Abschläge produziert. Auf den ersten Blick ist dies gewöhnlich, auf den zweiten Blick ist das eine gute Entwicklung. ITM Power hat damit demonstriert, dass die Aktie im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...