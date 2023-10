DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, sieht keine Notwendigkeit für weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. "Wir befinden uns in einer restriktiven Situation - die Wirtschaft verlangsamt sich ganz klar - und viele Auswirkungen unserer Geldpolitik haben sich noch gar nicht gezeigt", sagte er bei einer Veranstaltung der American Bankers Association. Die Geldpolitik sei richtig, um die Inflation auf das Ziel der Fed von 2 Prozent zu drücken. Er fügte hinzu, obwohl sich die Wirtschaft verlangsame, sei nicht davon auszugehen, dass sie auf eine Rezession zusteuere.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Cropenergies AG, Ergebnis 1H

Weitere Termine:

- DE/Symrise AG, Kapitalmarkttag

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise (endgültig) September PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,5% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+4,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+6,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,3% gg Vj vorläufig: +0,2% gg Vm/+4,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+6,4% gg Vj - US 14:30 Erzeugerpreise September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.513,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.393,75 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.297,25 +0,2% Nikkei-225 31.956,88 +0,7% Schanghai-Composite 3.081,22 +0,2% Hang-Seng-Index 17.916,43 +1,4% +/- Ticks Bund -Future 129,19 +4 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.423,52 +2,0% DAX-Future 15.505,00 +1,3% XDAX 15.392,68 +1,3% MDAX 25.795,41 +2,2% TecDAX 3.043,73 +2,3% EuroStoxx50 4.205,23 +2,3% Stoxx50 3.949,89 +1,7% Dow-Jones 33.739,30 +0,4% S&P-500-Index 4.358,24 +0,5% Nasdaq-Comp. 13.562,84 +0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,13 -32

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einer kurzen Zwischenkonsolidierung rechnen Händler am Mittwoch. Nach dem kräftigen Kursschub vom Vortag dürften zunächst Umschichtungen den Handel prägen. An den positiven Aussichten auf weiter sinkende US-Renditen ändere sich indes nichts. Zu den zahlreichen Fed-Sprechern der jüngsten Zeit gesellte sich nun auch die Chefin der San Francisco Fed, Mary Daly. Sie nannte die Risiken zwischen zu viel und zu wenig Aktionen zur Inflationsbekämpfung als relativ ausgeglichen. Die Hoffnung auf einen Zinsgipfel könnte damit weiter anhalten. Wichtig sei aber, dass es am Nachmittag bei den US-Erzeugerpreisen keine unliebsame Überraschung gebe. Sie werden mit einem Plus von 2,3 Prozent zum Vorjahr erwartet. Die US-Renditen sind weiter der zeitverzögerte Kurstreiber Nummer eins. Die 10-jährigen Treasury Bonds zeigen sich mit 4,6450 Prozent deutlich unter den Rekordniveaus der Vorwoche mit Werten von über 4,80 Prozent. Da der Handel mit US-Anleihen am Montag wegen des Kolumbus-Feiertages ausfiel, hatte sich die positive Einschätzung des US-Arbeitsmarktberichtes vom Freitag erst verzögert am Dienstag zeigen können. Marktteilnehmer dürften nun einige Zeit mit dem Rebalancing ihrer Portfolios zwischen Aktien- und Anleihe-Anteil beschäftigt sein.

RÜCKBLICK: Sehr fest - Im Handel hieß es, weil sich kein arabischer Staat mit den Hamas-Terroristen solidarisch erklärt habe, sei die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges zu einem Nahostkonflikt zurückgegangen - und damit die Sorge vor steigenden Ölpreisen, die die Inflation anheizen. Besonders stark stützten aber taubenhaft aufgenommene Aussagen von US-Notenbankern. Demnach wird der erfolgte kräftige Anstieg der Langfristzinsen als ausreichend gewertet, um die Inflation zu bremsen. Für Rückenwind sorgte daneben, dass die Kurse an den US-Börsen ihre jüngsten Gewinne ausbauten. Zu den Tagesfavoriten zählten Bankaktien, deren Subindex 2,3 Prozent gewann. Hier machten Erwartungen die Runde, dass die US-Großbanken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo, die am Freitag Zahlen vorlegen, deutlich höhere Zinserträge ausweisen dürften. Autowerte wie VW, BMW und Stellantis stiegen um bis zu 3 Prozent. Dazu hieß es, der Autoabsatz hänge stark von den Finanzierungen der Autobanken ab, die bei sinkenden Zinsniveaus günstiger würden. Nach oben ging es mit Blick auf die sinkenden Zinsen auch für die Versorger, die traditionell einen erhöhten Fremdkapitalbedarf haben. Eon stiegen um 2, RWE um 3,6 und Engie um 2,1 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr fest - Zinsempfindlichen Aktien von Unternehmen mit weiter in der Zukunft liegenden Gewinnhoffnungen wie Zalando (+4,6%) und Delivery Hero (+6,6%) profitierten von der Entspannung bei den Zinsen. Ebenso Versorger, die traditionell erhöhten Fremdkapitalbedarf haben: Eon legten um 2 und RWE um 3,6 Prozent zu. Auch Aktien von Unternehmen aus der Windenergiebranche verzeichneten kräftige Aufschläge, so Encavis (+4,2%) oder Nordex (+4,0%). Airbus gewannen 2 Prozent. In den ersten neun Monaten wurden 488 Maschinen an Kunden übergeben. Das entspreche rund 68 Prozent des Jahresziels von 720 Maschinen und sei ein etwas besserer Wert als üblich, sagten Analysten. Die Aktie des Triebwerkherstellers MTU stiegen 3,3 Prozent. Bei den Nebenwerten stiegen Verbio um 5,8 Prozent. Hier hat laut den Analysten von Jefferies der Kapitalmarkttag positiv überrascht. Kontron verteuerten sich um 6,5 Prozent. Das Unternehmen hat sich zwei "Design Wins" mit einem Gesamtvolumen von rund 100 Millionen Euro gesichert. Eckert & Ziegler stiegen um 5,8 Prozent nach eine Liefervereinbarung für das Radioisotop Actinium-225.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem insgesamt ruhigen nachbörslichen Handel sprach ein Händler von Lang & Schwarz am Dienstagabend. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben.

USA - AKTIEN

Fester - Deutlich fallende Renditen und Aussagen von Mitgliedern der US-Notenbank, dass weitere Zinserhöhungen nicht notwendig seien, haben am Dienstag an der Wall Street für steigende Aktienkurse gesorgt. Die Indizes bauten damit ihre Gewinne vom Freitag und Montag weiter aus, kamen von den Tageshochs allerdings wieder deutlicher zurück. Nachdem zu Wochenbeginn am US-Anleihemarkt wegen des "Columbus Day" nicht gehandelt wurde, konnten die Marktteilnehmer bei den Zinspapieren erst jetzt auf die Entwicklung in Israel sowie neue Aussagen aus Kreisen der US-Notenbank reagieren. Nachdem die Renditen bereits am Freitag als Reaktion auf einen nur moderaten Lohnanstieg im Rahmen des monatlichen US-Arbeitsmarktberichts gesunken waren, verstärkten nun US-Notenbanker die Bewegung noch. So sieht der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, keine Notwendigkeit für weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Um 1,9 Prozent nach oben ging es für Pepsico. Der Getränkekonzern hat im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen und die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Im Fahrwasser stiegen Coca-Cola um 2,2 Prozent. Aufwärts ging es mit Einzelhandelsaktien wie Target (+3,7%), Dollar Tree (+,3,3%) oder Walmart (+1,1%). Aktuellen Daten zufolge ist der Einzelhandelsumsatz in den USA in der ersten Oktobverwoche um 4 Prozent zum Vorjahr gestiegen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,96 -11,4 5,08 54,2 5 Jahre 4,61 -15,3 4,76 60,5 7 Jahre 4,65 -15,6 4,81 68,3 10 Jahre 4,65 -15,2 4,80 77,0 30 Jahre 4,83 -14,2 4,97 86,1

Die Aussagen von US-Notenbankern, dass weitere Zinserhöhungen möglicherweise nicht notwendig sind, drückten die Renditen. Dazu waren Anleihen auch wieder als sicherer Hafen gesucht. Auslöser war der Krieg in Israel nach dem Überfall durch die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas. Im Zehnjahresbereich fiel die Rendite um 15,2 Basispunkte auf 4,65 Prozent. Am Zinsterminmarkt sind die Wahrscheinlichkeiten für nicht weiter steigende Zinsen im November oder Dezember deutlich gestiegen auf 86 bzw. 72 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Uhr Mo, 17:08 % YTD EUR/USD 1,0605 +0,0% 1,0564 1,0549 -0,9% EUR/JPY 157,83 +0,1% 157,20 156,70 +12,5% EUR/CHF 0,9590 -0,1% 0,9564 0,9567 -3,1% EUR/GBP 0,8627 -0,1% 0,8637 0,8634 -2,5% USD/JPY 148,81 +0,1% 148,84 148,55 +13,5% GBP/USD 1,2294 +0,1% 1,2230 1,2217 +1,6% USD/CNH (Offshore) 7,2907 +0,0% 7,2905 7,2972 +5,2% Bitcoin BTC/USD 27.082,81 -1,3% 27.644,14 27.497,21 +63,2%

Der Dollar kam zurück. Der Dollar-Index verlor 0,3 Prozent. Der Krieg in Israel hatte der als sicherer Hafen geltenden Devise zwischenzeitlich Auftrieb verliehen. Doch die Aussicht, dass möglicherweise keine weiteren Zinserhöhungen der Fed nötig sein werden, bremsten den Dollar. Dazu gab es aus Kreisen der EZB falkenhafte Töne, die den Euro stützten. EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann sagte in einem Interview, dass die EZB mit zusätzlichen Zinserhöhungen auf neue Schocks reagieren könnte.

ROHSTOFFE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 11, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,21 85,97 +0,3% +0,24 +10,8% Brent/ICE 87,94 87,65 +0,3% +0,29 +7,6%

Die Ölpreise gaben einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab. Für die Notierungen von Brent und WTI ging es um jeweils 0,7 Prozent nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.860,18 1.860,50 -0,0% -0,32 +2,0% Silber (Spot) 21,85 21,83 +0,1% +0,03 -8,8% Platin (Spot) 887,08 885,23 +0,2% +1,85 -16,9% Kupfer-Future 3,63 3,63 -0,2% -0,01 -4,8%

Der Goldpreis behauptete die Vortagesgewinne weitgehend. Der schwächere Dollar und die Aussicht, dass es eventuell keine weiteren Zinserhöhungen geben wird, hätten das zinslose Edelmetall leichte gestützt, hieß es.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

KRIEG ISRAEL

- US-Präsident Joe Biden hat Israel nach dem Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas die feste Unterstützung seines Landes zugesichert. Biden bestätigte auch, dass sich unter den Geiseln der Hamas US-Staatsbürger befinden. Die Zahl der getöteten US-Bürger gab Biden nun mit 14 an. Der US-Präsident kündigte zudem an, wenn nötig weitere Streitkräfte in die Region zu entsenden. Die USA hätten nach Beginn des Hamas-Angriffs am Samstag bereits zur "Abschreckung" zusätzliche Kräfte in die Region entsandt, darunter einen Flugzeugträger. "Wir sind bereit, wenn nötig zusätzliche Mittel zu bewegen", sagte Biden.

- US-Außenminister Antony Blinken reist nach dem Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas nach Israel. Der für Donnerstag geplante Besuch werde "eine Botschaft der Solidarität und Unterstützung" darstellen, sagte US-Außenamtssprecher Matthew Miller am Dienstag.

- Die Lufthansa wird am Donnerstag und Freitag mit Sonderflügen in Israel gestrandete deutsche Staatsangehörige nach Hause holen. Die Fluggesellschaft führe "auf Bitte des Auswärtigen Amts" mehrere Sonderflüge durch, hieß es am Dienstagabend im Auswärtigen Amt. Die Lufthansa hatte ihre Israel-Flüge wegen des Krieges in Nahost eigentlich bis einschließlich Samstag eingestellt.

- Nach dem Großangriff der Hamas auf Israel ist die Zahl der Todesopfer auf israelischer Seite auf mehr als 1.000 gestiegen. Dies gaben die Verteidigungsstreitkräfte Israels in einer am Mittwoch veröffentlichten neuen Bilanz bekannt. In einer vorherigen Bilanz war von 900 Toten die Rede gewesen. Demnach wurden auf israelischer Seite über 2.800 Menschen verletzt. 2.294 Ziele der Hamas seien getroffen worden, hieß es weiter. Behörden im Gazastreifen bezifferten die Zahl der Toten auf palästinensischer Seite mit mindestens 900.

- Die USA sehen derzeit keine Hinweise auf eine direkte Beteiligung des Iran am Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte am Dienstag, Teheran sei zwar bereits seit Jahren ein wichtiger Unterstützer der Hamas. "Aber in diesem konkreten Fall haben wir keinerlei Belege dafür, dass es eine direkte Beteiligung bei der Planung oder Ausführung dieses Angriffs gab." Ähnlich äußerten sich der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, und der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller.

- Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat versichert, dass mit Hilfsgeldern Deutschlands für die Palästinenser kein Terror finanziert worden sei. "Natürlich machen wir keine Terrorfinanzierung", sagte Baerbock am Dienstag im ZDF-"heute journal". Auf "besonderen Wunsch" Israels werde die gegebene finanzielle Hilfe durch die Bundesregierung und die EU nun abermals überprüft. Doch das bedeute "ganz und gar nicht", dass es daran Zweifel gebe.

- Israel ist nach eigenen Angaben auch aus Syrien mit Raketen angegriffen worden und hat mit Artilleriebeschuss von den seit 1967 von Israel besetzten Golanhöhen aus reagiert. Das israelische Militär erklärte am Dienstag, es habe "eine Reihe von Raketenabschüssen aus Syrien auf israelisches Gebiet" gegeben. Israelische Soldaten hätten mit " Artillerie- und Mörsergranaten" geantwortet.

TAG IMMOBILEN

hat die Brückenfinanzierung für den Erwerb des polnischen Wohnimmobilienentwicklers Robyg vorzeitig getilgt. Die vertragliche Laufzeit der Brückenfinanzierung endete spätestens im Januar 2024.

BIRKENSTOCK

Der deutsche Schuhhersteller hat den Preis für seinen Börsengang in New York auf 46 Dollar je Aktie festgesetzt. Das Unternehmen und die Konsortialführer haben sich für einen Preis in der Mitte der angestrebten Spanne entschieden, um angesichts der unruhigen Märkte auf Nummer sicher zu gehen, so mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Angebotspreis lag zwischen 44 und 49 Dollar. Das Unternehmen wird dadurch insgesamt mit bis zu 9,2 Milliarden Dollar bewertet. Die Erstnotiz ist für Mittwoch geplant.

BP

hat seine EBITDA-Mittelfristprognose um 2 Milliarden Dollar angehoben und erwartet 2030 nun ein EBITDA in der Spanne von 53 bis 58 Milliarden Dollar, bei einem Ölpreis von 70 Dollar pro Barrel.

BOEING

hat Schwierigkeiten, genügend Maschinen seines Kassenschlagers 737 Max zu produzieren. Die Auslieferungen des Kurzstreckenflugzeugs fielen im September auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Die Produktion des mehr als 100 Millionen Dollar teuren Jets, der den größten Teil der Produktion ausmacht, liegt bei etwa der Hälfte des Konzernziels.

LVMH

hat den Umsatz im dritten Quartal zwar deutlich gesteigert, blieb aber dennoch hinter den Markterwartungen zurück. Der Umsatz stieg auf 19,96 Milliarden Euro, was einem organischen Wachstum von 9 Prozent entspricht. Analysten hatten mit 20,5 Milliarden Euro gerechnet.

GENERAL MOTORS

General Motors Canada hat am Dienstag eine vorläufige Einigung mit der Gewerkschaft der kanadischen Automobilarbeiter (Unifor) erzielt und beendete damit einen 13-stündigen Streik.

SAMSUNG ELECTRONICS

hat im dritten Quartal 2023 aufgrund der anhaltenden Schwäche am Halbleitermarkt einen neuerlichen herben Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Der südkoreanische Elektronikriese geht für den Zeitraum Juli bis September von einem Betriebsgewinn von 2,4 Billionen Won (umgerechnet rund 1,68 Milliarden Euro) aus, entsprechend einem Rückgang um 78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit würde das operative Ergebnis den auf 2,826 Billionen Won lautenden Factset-Konsens verfehlen. Beim Umsatz rechnet Samsung mit einem Rückgang um 13 Prozent auf 67 Billionen Won.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.