News von Trading-Treff.de Der Ausbruch im DAX mit Rücklauf an alten Widerstand ist erfolgt. Welche Ideen für das Trading am 11.10.2023 lassen sich ableiten? Aus der Range raus an den Widerstand Als Videoversion ist die Analyse hier zu finden: Den Ausbruch aus der Range skizzierten wir in der Wochenendanalyse am 05.10.2023 wie folgt (Rückblick): Dass hier die Ereignisse in Israel die Marktstimmung am Montag eintrübten, war kein Manko der Charttechnik. ...

