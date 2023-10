DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Samsung Electronics hat im dritten Quartal 2023 aufgrund der andauernden Schwäche am Halbleitermarkt einen neuerlichen herben Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Der südkoreanische Elektronikriese geht für den Zeitraum Juli bis September von einem Betriebsgewinn von 2,4 Billionen Won (umgerechnet rund 1,68 Milliarden Euro) aus, entsprechend einem Rückgang um 78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit würde das operative Ergebnis den auf 2,826 Billionen Won lautenden Factset-Konsens verfehlen. Beim Umsatz rechnet Samsung mit einem Rückgang um 13 Prozent auf 67 Billionen Won.

Der weltgrößte Hersteller von Speicherchips, Smartphones und Fernsehgeräten leidet trotz einiger Anzeichen für eine Erholung immer noch unter dem weltweiten Abschwung in der Technologiebranche, der auf seinem Halbleiter-Geschäft lastet. Samsungs Halbleiter-Sparte hat deswegen bereits zwei Quartale in Folge rote Zahlen geschrieben. Als Reaktion darauf hat Samsung seine Halbleiterproduktion gekürzt, um die Lagerbestände zu reduzieren und die Preise für Speicherchips zu stützen.

Die vollständigen Quartalsergebnisse wird Samsung im Laufe dieses Monats vorlegen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erzeugerpreise September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.392,75 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.295,25 +0,2% Nikkei-225 31.986,49 +0,8% Hang-Seng-Index 17.974,02 +1,8% Kospi 2.457,21 +2,3% Shanghai-Composite 3.082,28 +0,2% S&P/ASX 200 7.088,40 +0,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit erneut freundlichen Vorgaben der US-Börsen legen die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch weiter zu. Unter den Börsen der Region ragt der südkoreanische Aktienmarkt heraus. Indexschwergewicht Samsung Electronics gibt dem Leitindex Kospi Auftrieb. Die Samsung-Aktie rückt um fast 4 Prozent vor, nachdem der Konzern überzeugende vorläufige Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt hat. Im Vergleich zum Vorjahr ist der operative Gewinn des Unternehmens zwar zurückgegangen, verglichen mit dem zweiten Quartal dieses Jahres aber gestiegen. Hoffnungen auf neue Wirtschaftsstimuli der Regierung in Peking stützen derweil die chinesischen Börsen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Quellen berichtet, dass China für 2023 ein höheres Haushaltsdefizit beschließen könnte, um die Wachstumsziele zu erreichen. Die Analysten von Goldman Sachs halten das für unwahrscheinlich, erwarten aber weitere haushaltspolitische Maßnahmen in den kommenden Monaten.

US-NACHBÖRSE

Aktien von HP Inc haben im nachbörslichen Handel am Dienstag um rund 1 Prozent zugelegt, nachdem das Unternehmen die Dividende um 5 Prozent erhöht hatte. Außerdem soll der freie Cashflow des 2024 endenden Geschäftsjahres zu "etwa 100 Prozent" in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen den Aktionären zugutekommen. Den Ausblick des Unternehmens bezeichneten Beobachter als "solide".

Die Dividende erhöht hat auch der Wohnmobilhersteller Thor Industries, dessen Aktie um 1 Prozent zulegte. Für die Aktien der Real Good Food Company ging es um 15,2 Prozent abwärts, nachdem der Hersteller von Tiefkühlkost mit dem Umsatz im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt und die Umsatzprognose für das vierte Quartal gesenkt hatte. Auch Silk Road Medical musste die Prognose des Jahresumsatzes senken, nachdem das dritte Quartal schlechter gelaufen war als erwartet. Die Aktien brachen um 32 Prozent ein.

E2open Parent rutschte im zweiten Geschäftsquartal tiefer in die roten Zahlen als angenommen. Der Anbieter von Software as a Service (SaaS) senkte daraufhin die Umsatzprognose für das 2024 endende Geschäftsjahr. Die Aktie sackte um 13,3 Prozent ab.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.739,30 +0,4% 134,65 +1,8% S&P-500 4.358,24 +0,5% 22,58 +13,5% Nasdaq-Comp. 13.562,84 +0,6% 78,61 +29,6% Nasdaq-100 15.131,52 +0,6% 84,37 +38,3% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 836 Mio 739 Mio Gewinner 2.128 1.962 Verlierer 764 912 Unverändert 79 81

Fester - Deutlich fallende Renditen und Aussagen von Mitgliedern der US-Notenbank, dass weitere Zinserhöhungen nicht notwendig seien, haben am Dienstag an der Wall Street für steigende Aktienkurse gesorgt. Die Indizes bauten damit ihre Gewinne vom Freitag und Montag weiter aus, kamen von den Tageshochs allerdings wieder deutlicher zurück. Nachdem zu Wochenbeginn am US-Anleihemarkt wegen des "Columbus Day" nicht gehandelt wurde, konnten die Marktteilnehmer bei den Zinspapieren erst jetzt auf die Entwicklung in Israel sowie neue Aussagen aus Kreisen der US-Notenbank reagieren. Nachdem die Renditen bereits am Freitag als Reaktion auf einen nur moderaten Lohnanstieg im Rahmen des monatlichen US-Arbeitsmarktberichts gesunken waren, verstärkten nun US-Notenbanker die Bewegung noch. So sieht der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, keine Notwendigkeit für weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Um 1,9 Prozent nach oben ging es für Pepsico. Der Getränkekonzern hat im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen und die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Im Fahrwasser stiegen Coca-Cola um 2,2 Prozent. Aufwärts ging es mit Einzelhandelsaktien wie Target (+3,7%), Dollar Tree (+,3,3%) oder Walmart (+1,1%). Aktuellen Daten zufolge ist der Einzelhandelsumsatz in den USA in der ersten Oktobverwoche um 4 Prozent zum Vorjahr gestiegen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,96 -11,4 5,08 54,2 5 Jahre 4,61 -15,3 4,76 60,5 7 Jahre 4,65 -15,6 4,81 68,3 10 Jahre 4,65 -15,2 4,80 77,0 30 Jahre 4,83 -14,2 4,97 86,1

Die Aussagen von US-Notenbankern, dass weitere Zinserhöhungen möglicherweise nicht notwendig sind, drückten die Renditen. Dazu waren Anleihen auch wieder als sicherer Hafen gesucht. Auslöser war der Krieg in Israel nach dem Überfall durch die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas. Im Zehnjahresbereich fiel die Rendite um 15,2 Basispunkte auf 4,65 Prozent. Am Zinsterminmarkt sind die Wahrscheinlichkeiten für nicht weiter steigende Zinsen im November oder Dezember deutlich gestiegen auf 86 bzw. 72 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,0606 +0,0% 1,0605 1,0561 -0,9% EUR/JPY 157,91 +0,1% 157,71 157,37 +12,5% EUR/GBP 0,8629 -0,1% 0,8633 0,8641 -2,5% GBP/USD 1,2292 +0,1% 1,2285 1,2222 +1,6% USD/JPY 148,88 +0,1% 148,70 149,01 +13,5% USD/KRW 1.338,86 -0,6% 1.346,78 1.349,25 +6,1% USD/CNY 7,2944 +1,8% 7,1660 7,2950 +5,7% USD/CNH 7,2912 +0,0% 7,2899 7,2982 +5,2% USD/HKD 7,8175 -0,0% 7,8192 7,8239 +0,1% AUD/USD 0,6419 -0,2% 0,6431 0,6396 -5,8% NZD/USD 0,6024 -0,3% 0,6045 0,6007 -5,1% Bitcoin BTC/USD 27.096,28 -1,2% 27.429,54 27.683,60 +63,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar kam zurück. Der Dollar-Index verlor 0,3 Prozent. Der Krieg in Israel hatte der als sicherer Hafen geltenden Devise zwischenzeitlich Auftrieb verliehen. Doch die Aussicht, dass möglicherweise keine weiteren Zinserhöhungen der Fed nötig sein werden, bremsten den Dollar. Dazu gab es aus Kreisen der EZB falkenhafte Töne, die den Euro stützten. EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann sagte in einem Interview, dass die EZB mit zusätzlichen Zinserhöhungen auf neue Schocks reagieren könnte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,32 85,97 +0,4% +0,35 +10,9% Brent/ICE 88,04 87,65 +0,4% +0,39 +7,7%

Die Ölpreise gaben einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab. Für die Notierungen von Brent und WTI ging es um jeweils 0,7 Prozent nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.859,46 1.860,50 -0,1% -1,04 +2,0% Silber (Spot) 21,86 21,83 +0,1% +0,03 -8,8% Platin (Spot) 889,48 885,23 +0,5% +4,25 -16,7% Kupfer-Future 3,63 3,63 -0,0% -0,00 -4,6%

Der Goldpreis behauptete die Vortagesgewinne weitgehend. Der schwächere Dollar und die Aussicht, dass es eventuell keine weiteren Zinserhöhungen geben wird, hätten das zinslose Edelmetall leichte gestützt, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

FED

- Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, sieht keine Notwendigkeit für weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. "Wir befinden uns in einer restriktiven Situation - die Wirtschaft verlangsamt sich ganz klar - und viele Auswirkungen unserer Geldpolitik haben sich noch gar nicht gezeigt", sagte er bei einer Veranstaltung der American Bankers Association. Die Geldpolitik sei richtig, um die Inflation auf das Ziel der Fed von 2 Prozent zu drücken. Er fügte hinzu, obwohl sich die Wirtschaft verlangsame, sei nicht davon auszugehen, dass sie auf eine Rezession zusteuere.

- Nach Ansicht des Präsidenten der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, ist es zu früh, um von einer sanften Landung der US-Konjunktur zu sprechen. Der jüngste Anstieg der langfristigen Renditen am US-Anleihemarkt sei rätselhaft, sagte Kashkari. Eine Erklärung sei, dass die Anleger optimistisch seien, dass die Wirtschaft im nächsten Jahrzehnt stärker sein werde als erwartet. Eine andere mögliche Erklärung sei, dass die Anleger erwarteten, dass die US-Notenbank sehr aggressiv vorgehen werde, um die Inflation zu senken. Kashkari merkte an, dass die Inflationserwartungen nicht im Gleichschritt mit den höheren Renditen gestiegen sind.

IPO/BIRKENSTOCK

Der deutsche Schuhhersteller hat den Ausgabepreis für seinen in New York anstehenden Börsengang auf 46 US-Dollar je Aktie festgesetzt und reizt die Preisspanne damit nicht ganz aus. Der Ausgabepreis liegt etwas unter der Mitte der Preisspanne, weil die Anleger bei neuen Börsengängen weiterhin vorsichtig sind und der Markt für Freizeitschuhe umkämpft bleibt. Mit diesem Preis würde Birkenstock eine Bewertung von etwa 8,6 Milliarden Dollar erreichen. Zuvor hatten mit der Angelegenheit vertraute Personen gesagt, das Unternehmen und die Konsortialführer hätten sich für einen Preis in der Mitte der angestrebten Spanne entschieden, um angesichts der unruhigen Märkte auf Nummer sicher zu gehen. Die Erstnotiz der Birkenstock-Aktie ist für Mittwoch geplant.

GENERAL MOTORS CANADA

hat am Dienstag eine vorläufige Einigung mit der Gewerkschaft der kanadischen Automobilarbeiter (Unifor) erzielt und beendete damit einen 13-stündigen Streik. Die Vereinbarung mit einer Laufzeit von drei Jahren gilt für fast 4.300 Beschäftigte und beinhaltet Lohnerhöhungen von 20 bis 25 Prozent pro Stunde sowie eine Erhöhung der Beiträge von General Motors (GM) zu den beitragsorientierten Pensionsplänen des Unternehmens.

WALGREENS BOOTS ALLIANCE

ernennt Tim Wentworth zum neuen CEO und holt sich damit einen erfahrenen Industrie-Veteranen an die Spitze. Wentworth ist der ehemalige Chef von Express Scripts, einem Verwalter von Apothekendienstleistungen, der nun zur Cigna Group gehört.

