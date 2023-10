Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Siemens Energy hat an den Aktienmärkten eine lange und enttäuschende Sommer-Abwärtsfahrt hinter sich - oder doch nicht "hinter sich"? Immerhin gelang am Dienstag ein Aufschlag im Umfang von fast 1 %. Das ist eine gute Nachricht und ergänzt den Wochenauftakt. Am Montag hatte Siemens Energy immerhin einen Gewinn von 1,13 % für die Aktie verbuchen können. Doch die Frage wird sein, ob dies schon genügend Kraft für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...