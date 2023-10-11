BERENBERG SENKT ATALAYA MINING AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 380 (420) PENCEBERENBERG SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6000 (6300) PENCE - 'BUY'JEFFERIES HEBT DIGITAL 9 INFRASTRUCTURE AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM)JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR GSK AUF 1650 (1525) PENCE - 'HOLD' JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 100 (105) CHF - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 285 (305) CHF - 'HOLD'JPMORGAN HEBT CRODA AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 4400 (5000) PENCEJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 835 (870) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN STARTET SVENSKA CELLULOSA MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 163 SEKRBC HEBT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 4300 (4200) PENCE - 'SECTOR PERFORM'RBC SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 800 (810) EUR - 'OUTPERFORM'UBS SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 829,40 (837,00) EUR - 'BUY' BARCLAYS STARTET GERRESHEIMER MIT ...Den vollständigen Artikel lesen ...