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WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM
Xetra
11.10.23
09:35 Uhr
258,50 Euro
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Branche
Maschinenbau
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RHEINMETALL AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RHEINMETALL AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
258,30258,5009:51
258,20258,4009:51
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5-Tage-Chart
NOVARTIS
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NOVARTIS AG93,09+0,35 %
RHEINMETALL AG258,50+1,53 %
ROCHE HOLDING AG GS265,55+0,76 %
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