Bei dem Projekt Greenlight nutzt Google KI und Verkehrsdaten aus Google Maps, um Ampelschaltungen in Städten wie Hamburg zu optimieren, was bereits zu 30 Prozent weniger Stopps an Ampeln und zehn Prozent weniger Emissionen geführt hat. Mit dem Projekt Greenlight setzt Google auf die Analyse von Verkehrsdaten aus Google Maps, um die Ampelschaltungen in verschiedenen Großstädten weltweit zu optimieren. Unter den ersten zwölf Städten, die von diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...