Mutares hat bisher in 2023 operativ ein beachtliches Tempo vorgelegt. Bis gestern gab es 6 Exits, 7 Übernahmen, eine kurz vor Abschluss stehende weitere Übernahme, Strukturierung von zwei neuen "Konzernen" durch Zusammenführung von 2 bzw. 3 Beteiligungen, Anleihe refinanziert und aufgestockt.Und dazu eine neue Dividendenpolitik verkündet, die zukünftig eine "Basisdividende" von 2,00 EUR vorsieht, bisher lag man bei 1,00 EUR plus x. Jetzt soll "in sehr erfolgreichen Jahren" eine "Bonusdividende" hinzukommen. Heute findet sich in einer Pressemitteilung eine interessante Aussage, die für die aktuell ...

