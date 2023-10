Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

Sygnums Krypto-TradFi-Infrastruktur erzeugt Kundennachfrage nach traditionellen Wertpapieren in Milliardenhöhe



11.10.2023 / 09:00 CET/CEST





PRESSEMITTEILUNG Sygnums Krypto-TradFi-Infrastruktur erzeugt Kundennachfrage nach traditionellen Wertpapieren in Milliardenhöhe Zürich, 11. Oktober 2023 - Sygnum, die weltweit erste Bank für digitale Vermögenswerte, hat eine zusätzliche Kundennachfrage in Höhe von mehreren Milliarden Franken generiert, indem sie ihr reguliertes Kernangebot an digitalen Vermögenswerten durch traditionelle Wertpapiere ergänzte. Der Markt zieht an, weil die Kunden die Möglichkeit haben, Kryptowährungen und traditionelle Anlagen bequem, einfach und sicher bei einem vertrauenswürdigen, regulierten Anbieter zu kombinieren

Diversifizierungsmöglichkeiten in mehr als 10'000 traditionelle Wertpapiere, einschließlich festverzinslicher Produkte, globale Aktien sowie ETFs und ETPs von globalen Tier-1-Vermögensverwaltern

Starker Wachstumskurs setzt sich fort: Das gesamte Handelsvolumen aus dem Vorjahr wird Anfang September 2023 bereits übertroffen, der Netto-Neugeldzufluss* verdreifacht sich und der Markt für B2B-Bankdienstleistungen ist weiterhin sehr attraktiv Neues ergänzendes Angebot Sygnum gibt heute ein deutliches Wachstum bei seinen Dienstleistungen an traditionellen Wertpapieren bekannt, welches das Kernangebot an regulierten digitalen Vermögenswerten ergänzt. Das Angebot an traditionellen Wertpapieren, das ausgewählten Kunden erstmals im März 2023 zur Verfügung gestellt wurde, hat bereits eine Kundennachfrage in Höhe von mehreren Milliarden Schweizer Franken generiert und verfügt über eine starke zukünftige Wachstumspipeline. Sygnum-Kunden können nun in mehr als 10'000 traditionelle Wertpapiere diversifizieren, darunter festverzinsliche Produkte wie Anleihen und Geldmarktinstrumente, globale Aktien sowie ETFs und ETPs von Tier-1-Vermögensverwaltern wie Blackrock oder Vanguard. Ermöglicht durch die Crypto-TradFi-Infrastruktur von Sygnum Die Nachfrage von Kunden, ihre Kerninvestitionen in Kryptowährungen durch traditionelle Wertpapiere zu ergänzen, stammt vor allem von Krypto-Stiftungen und anderen Grossanlegern. Das Angebot von Sygnum ermöglicht es ihnen, ihr Treasury-Risiko ganzheitlicher zu verwalten, ihre Portfolios zu diversifizieren und attraktive Renditen auf ungenutztem Kapital zu erzielen. Mit der regulierten Crypto-TradFi-Infrastruktur von Sygnum können Kunden bequem und nahtlos zwischen vollständig liquiden Positionen innerhalb eines vertrauenswürdigen, regulierten Anbieters wechseln, was die Transferkosten, -zeiten und -komplexität erheblich reduziert. Die Nachfrage stammt gleichzeitig auch von der wachsenden Zahl neuer krypto-affiner traditioneller Kunden, die zu einem attraktiven Einstiegszeitpunkt in die Anlageklasse diversifizieren und die Fähigkeit von Sygnum nutzen, Allokationen zwischen Krypto- und traditionellen Vermögenswerten einfach und nach Bedarf zu verschieben. Diese wachsende Nachfrage wird durch das schwierige globale makroökonomische Umfeld angetrieben, welches durch die Nachwirkungen von COVID-19, die hartnäckig hohe Inflation und die geopolitische Unsicherheit beeinträchtigt wird. Die vergangenen Zinserhöhungen, die die Renditen kurzfristiger US-Staatsanleihen auf über fünf Prozent** hochschiessen liessen, haben Kryptoanlegern neue Möglichkeiten eröffnet, ihre Portfolios zu diversifizieren und Renditen zu erzielen, während sich die Branche konsolidiert und den nächsten Bullenzyklus im Kryptomarkt abwartet. Traditionelle Wertpapiere "on-chain" bringen Parallel dazu baut Sygnum auf seiner Krypto-TradFi-Infrastruktur durch die Tokenisierung herkömmlicher Wertpapiere neue Hochgeschwindigkeitslösungen auf. Durch die Schaffung einer On-Chain-Version dieser Vermögenswerte wird der Grundstein für ein neues, vollständig tokenisiertes Finanzökosystem gelegt, das sowohl äusserst transparent als auch skalierbar ist. Die Anleger profitieren von einer Reihe von Vorteilen, darunter schnellere Transaktionen bei tieferen Kosten und geringeren Gegenparteirisiken. Martin Burgherr, Sygnum Chief Clients Officer sagt: "Die kontinuierliche Erweiterung der Auswahlmöglichkeiten ist der Schlüssel in unserem kundenzentrierten Serviceansatz. Die Ergänzung unseres Kernangebots an Kryptowährungen mit traditionellen Wertpapieren ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die Zukunft ein Erbe hat - und braucht -, um mit den sich entwickelnden Bedürfnissen institutioneller Anleger Schritt zu halten." Sygnums starker Wachstumskurs hält an Zu den zwei Säulen der Gründungsstrategie von Sygnum zählen die Bedeutung der Arbeit innerhalb eines regulierten Rahmens und die Nutzung der beiden erstklassigen Finanzzentren Schweiz und Singapur als Ausgangspunkt für die internationale Expansion. Diese These bewahrheitet sich auch im derzeitigen neutralen Marktumfeld. Drei Entwicklungen für den anhaltend starken Wachstumskurs von Sygnum sind exemplarisch, nämlich das Überschreiten des Gesamthandelsvolumens von 2022 Anfang September 2023 und die Verdreifachung des Nettoneugelds (NNM) im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Darüber hinaus stellen die Millionen von Kunden der mehr als 15 Banken auf der B2B-Plattform von Sygnum, darunter PostFinance und die kürzlich dazugestossene Zuger Kantonalbank, bedeutende Marktmultiplikatoren für künftiges Wachstum dar.

* Verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023

** origin.www.bloomberg.com

ENDE Über Sygnum Sygnum ist weltweit die erste Bank für digitale Vermögenswerte und ein Spezialist mit globaler Reichweite. Mit der Schweizer Banklizenz der Sygnum Bank AG sowie der Lizenz für die Erbringung von Leistungen am Kapitalmarkt (Capital Market Services, CMS) von Sygnum Pte. Ltd. in Singapur ermöglicht es Sygnum institutionellen und privaten qualifizierten Anlegern, Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten, mit vollem Vertrauen in digitale Vermögenswerte zu investieren. Sygnum betreibt eine unabhängig gesteuerte, skalierbare und zukunftssichere regulierte Banking-Plattform. Das interdisziplinäre Team von Sygnum, bestehend aus Experten für Banking, Investments und Distributed-Ledger-Technology (DLT), gestaltet aktiv die Entwicklung eines vertrauenswürdigen Ökosystems für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen basiert auf der Tradition des Schweizer und Singapurer Finanzplatzes und ist weltweit tätig. Um mehr über Sygnum zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sygnum.com Medienkontakt:

Dominic Castley

E: dominic.castley@sygnum.com



Sygnum Bank AG

Uetlibergstrasse 134a

8045 Zürich

Switzerland







Rechtlicher Hinweis und Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde von der Sygnum Bank AG erstellt. Es kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, und die darin enthaltenen Aussagen können jederzeit Änderungen unterliegen. Die hierin geäusserten Meinungen entsprechen denen der Sygnum Bank AG, ihrer Tochtergesellschaften und Partner zum Zeitpunkt der Erstellung. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und enthält allgemeine Aussagen. Es ist nur für den Empfänger bestimmt. Es stellt keine Beratung, kein Angebot und keine Aufforderung durch die Sygnum Bank AG oder im Namen der Sygnum Bank AG zum Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten oder Wertpapieren dar. Das Dokument ist nicht als allgemeiner Leitfaden für Investitionen zu verstehen und darf nur zu Informationszwecken verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten Sie entweder eigene Recherchen und Analysen durchführen oder sich von einem Experten beraten lassen, um eine unter allen Umständen angemessene Entscheidung zu treffen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengestellt, die als zuverlässig erachtet wurden. Die Sygnum Bank AG übernimmt jedoch keine Gewähr für ihre Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen.



