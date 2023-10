TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch ihre Vortagesgewinne ausgebaut. Deutlich nach oben ging es dabei in Südkorea nach den Zahlen von Samsung , während die Zuwächse an manch anderen Märkten überschaubar waren. Aber auch in Hongkong gab es aber stattliche Kursgewinne.

Die Samsung-Aktie profitierte von neuen Zahlen. Der operative Gewinn des südkoreanischen Schwergewichts war im dritten Quartal 2023 im Jahresvergleich zwar um fast 80 Prozent auf 2,4 Billionen Won (etwa 1,7 Milliarden Euro) gesunken. Trotzdem lagen die vorläufigen Zahlen für die Monate Juli bis September laut einer Umfrage des Finanzdatendiensts der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap über den Markterwartungen. Das genügte, um die Aktie um über zwei Prozent steigen zu lassen.

Die chinesischen Börsen profitierten unterdessen von Hoffnungen auf weitere Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte berichtet, das Land beabsichtige eine Ausweitung des Haushaltsdefizits, um entsprechende Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, zog zuletzt um 0,1 Prozent auf 3659,76 Punkte an.

Der stark von Technologie geprägte Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg kurz vor Handelsschluss stärker um 1,4 Prozent auf 17913,22 Punkte, wohl auch im Schlepptau von Samsung. Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank hob aber auch die günstige Bewertung des Index hervor: "Dessen Bewertung liegt mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,3 ein Viertel unter dem langfristigen Durchschnitt."

Japanische Aktien verzeichneten nach dem starken Vortagesanstieg nur moderate Aufschläge. Der Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 31 936,51 Punkten. Auch in Australien ging es nur leicht nach oben. Der australische Leitindex S&P ASX 200 endete 0,7 Prozent höher mit 7088,40 Punkten./mf/tih

