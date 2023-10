Interview mit Modestas Sudnius, CEO der Eleving Group S.A.

Die lettische Eleving Group, ein Anbieter von Finanz- und Mobilitätslösungen, bietet derzeit sowohl im Baltikum als auch in Deutschland eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3LL7M4) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 75 Mio. Euro an. Der jährliche Zinskupon der Anleihe beträgt dabei 13%, die Auszahlung des Kupons erfolgt vierteljährlich. Die Anleihen Finder Redaktion hat bei Modestas Sudnius, dem CEO der Eleving Group, bezüglich der Anleihe-Emission und der gegenwärtigen Geschäftsentwicklung nachgefragt.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Sudnius, zuletzt haben Sie uns die Eleving Group und deren Geschäftsmodell in einem Interview bereits vorgestellt. Wie gestaltet sich die aktuelle Geschäftsentwicklung in Zeiten von hohen Zinsen und Inflation?

Modestas Sudnius: Wir stellen fest, dass das Geschäft in diesem Jahr stabil läuft - und genau das wollten wir erreichen: Die Qualität des Portfolios zu steigern und dabei ein gesundes Wachstumstempo aufrecht zu erhalten. Angesichts der steigenden Inflation stellen wir fest, dass sich die Zahlungsdisziplin unserer Kunden leicht verändert, dies hat jedoch keine nennenswerten Auswirkungen auf unser Portfolio. Der Grund dafür ist die Strategie, die wir zuvor festgelegt haben und die heute ihre Wirksamkeit zeigt. Die Gruppe schloss die ersten sechs Monate des Jahres 2023 mit soliden Ergebnissen bei allen wichtigen Geschäftskennzahlen ab, erzielte ein EBITDA von 36,1 Mio. EUR bei einem Umsatz von 90,6 Mio. EUR sowie einem Nettogewinn vor Fremdwährungseffekten von 13,6 Mio. EUR. Das Nettoportfolio der Gruppe blieb mit etwas über 295 Mio. EUR stabil.

Für die nahe Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin auf Effizienz und Kosteneinsparungen und werden nach weiteren Synergien in unserem Geschäft und unseren Verfahren suchen. Das Hauptziel besteht außerdem darin, die Qualität des Portfolios durch optimierte Kreditausgaberichtlinien sowie einzelne Preise in den verschiedenen Segmenten stabil zu halten, in denen dies angesichts der Markttrends sinnvoll ist.

Anleihen Finder: Worauf führen Sie die Ergebnis-Verbesserung im ersten Halbjahr zurück? An welchen Stellschrauben haben Sie zuletzt gedreht? Was sind momentan die Wachstumstreiber der Gruppe?

Modestas Sudnius: Wie bereits erwähnt, ist das aktuelle Profit-Wachstum hauptsächlich auf geringere Wertberichtigungen und auf eine gesündere Portfolioqualität zurückzuführen. Dies sind Anpassungen, die bereits seit einiger Zeit laufen, und deren positive Auswirkungen einer guten gruppenweiten Kostendisziplin wir nun deutlich erkennen können. Obwohl unser Portfolio in den letzten 12 ...

