Mit der traditionsreichen Kultmarke Birkenstock hat sich ein weiteres deutsches Unternehmen für einen Börsengang in den USA entschieden. Damit der Börsenmotor in Deutschland wieder mehr Schwung bekäme, müsse deutlich mehr Geld in den Aktienmarkt fließen, erinnert das Deutsche Aktieninstitut (DAI). "New York ist die Modehauptstadt der Welt, was für Birkenstock als globale Lifestyle-Marke sicherlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...