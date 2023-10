Bernd Wünsche (Gurupress.de) - In Sachen ThyssenKrupp scheinen die Börsen nun wieder etwas aufzuwachen, so die Einschätzung von Beobachtern. Der Titel konnte am Dienstag einen Aufschlag von annähernd 2 % verbuchen. Die Aktie soll es "verdient" haben, so die Meinung von Analysten, die sich jüngst mit ThyssenKrupp beschäftigt haben. Ein Punkt für den Titel kann derzeit die Diskussion um den Verkauf der Stahlsparte sein. ThyssenKrupp: Die neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...