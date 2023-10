Hamburg (ots) -In der aktuellen GALA sprechen Heidi Klum, 50, und ihre Tochter Leni, 19, über ihre Unterschiede: Heidi liebe es bunt, Leni dezent.Heidi zu GALA: "Leni ist in meinem Haus in L. A. in einer sehr farbenfrohen, zusammengewürfelten Umgebung aufgewachsen." Leni, die vor einem Jahr nach New York gezogen ist, ergänzt: "Das Haus ist wirklich sehr bunt. Ich brauchte in meinem eigenen Zuhause einen Kontrast, deshalb ist es ganz weiß und minimalistisch eingerichtet. Es gibt - außer einem Foto von Mama und mir - auch kaum Deko."Auch in Sachen Mode kommen Mutter und Tochter nicht zusammen: "Unser Modegeschmack ist total unterschiedlich. Ich liebe es laut und auffällig", sagt Heidi Klum. Klamotten-Tausch sei deshalb für die zwei kein Thema. "Ich trage viel Schwarz, Grau und Weiß. Meine Mutter und ich könnten da nicht gegensätzlicher sein. Aber ihre Accessoires mag ich, die würde ich ihr klauen, da hat sie einen guten Geschmack", so Leni zu GALA.Pressekontakt:Bettina KleeTextchefin GALATelefon: 040 37034143bettina.klee@rtl.deOriginal-Content von: Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5623141