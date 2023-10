Ehningen (ots) -Auch in diesem Jahr wurde die begehrte Delfin Trophäe im Rahmen der Cannes Media & TV Awards vergeben. Der führende Engineeringpartner Bertrandt hat den "Silbernen Delfin" für seinen Imagefilm im Rahmen der neuen Markenidentität erhalten. Die Preisverleihung fand jetzt an der Cote d'Azur statt.Das Rebranding des Konzerns begeistert auch das internationale Publikum: Mit seinem Corporate Imagefilm, welcher im Zuge der neuen Markenidentität entwickelt wurde, hat Bertrandt bei den Cannes Media & TV Awards den zweiten Platz in der Kategorie "Corporate Imagefilm" belegt und somit die Auszeichnung "Silberner Delfin" erhalten. Ausgewählt wurde der kurze Clip von einer rund 70-köpfigen erfahrenen und internationalen Jury, unter anderem bestehend aus Emmy- und Oscar-Preisträgern, Filmexpert*innen sowie Profis aus der Marketing- und Kommunikationsbranche."Wir sind stolz darauf, dass wir mit unserem Corporate Imagefilm auch das internationale Publikum begeistern können. Dieser Preis bestätigt uns darin, dass wir eines unserer Ziele mit dem Beitrag erreicht haben: Die Begeisterung für Bertrandt und das Wir-Gefühl, das in unserem Unernehmen gelebt wird, sichtbar nach außen zu tragen", sagt Mattias Bienert, Head of Corporate Marketing and Corporate Communications.In diesem Jahr wurden knapp 900 Wirtschafts- und Dokumentarfilme aus über 45 Ländern weltweit in 51 verschiedenen Kategorien bei Filmservice International, dem Veranstalter der renommierten Preisverleihung, eingereicht. 130 dieser Beiträge wurden mit der begehrten Delpfin Trophäe ausgezeichnet.Die Cannes Corporate Media & TV Awards prämieren alljährlich die weltbesten Wirtschaftsfilme, Online-Medien, Dokumentationen und Reportagen in einem der bedeutendsten Filmzentren der Welt: in Cannes. Es ist das einzige Festival für Wirtschaftsfilme. Gegründet wurde das Festival 2010 von Filmservice International. Von Beginn an konnte sich das Festival über ein konstantes Wachstum erfreuen und sich mittlerweile an der weltweiten Spitze der Festivals für Wirtschaftsfilme positionieren.Pressekontakt:Bertrandt AGBirkensee 171139 EhningenJulia SchmidCorporate CommunicationsMobil: +49 (0)16098628706E-Mail: julia.schmid@bertrandt.comwww.bertrandt.comOriginal-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14016/5623132