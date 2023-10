Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Bei den Rüstungsherstellern kommt die Entwicklung im Nahen Osten derzeit bezogen auf die Aktienkurse gut an. Rheinmetall konnte auch am Dienstag zulegen. Der Titel gewann ca. 2 % und schob sich damit klar über die Marke von 250 Euro. Diese gilt bei der Betrachtung des Chartbildes durchaus als bedeutend. Rheinmetall hatte schon am Montag als Reaktion auf den Krieg einen Aufschlag von gut 7 % erfahren. Die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...