Dillenburg (ots) -- Neue Testplattform von CoviMedical ermöglicht Kunden eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, ihre Gesundheit zu überwachen und Vorsorge zu betreiben- Erstes Produkt ist ein PCR-Kombi-Test für Corona, Influenza und RSV zu Beginn der Erkältungssaison- Kunden führen Tests unter Anleitung selbst durch, Auswertung erfolgt durch Labor in DeutschlandCoviMedical, ein Anbieter für medizinische Selbsttests und eHealth-Lösungen, hat mit "CoviMedical Home (https://covimedical.de/)" eine eigene Heimtestplattform gestartet. Kunden - Privatpersonen oder Unternehmen und Einrichtungen - können sich selbst auf Infektionen testen, ihre Gesundheit überwachen und andere Menschen schützen. Das erste Produkt zum Start in die Erkältungssaison ist ein PCR-Kombitest für die Atemwegsinfektionen Corona (SARS-CoV-2), RSV (Respiratorisches Synzytial Virus) und Grippe (Influenza A und B). Es ist der erste PCR-Kombitest für diese drei Atemwegserkrankungen, der in Deutschland als Selbsttest angeboten wird. Die Test-Plattform kann beliebig um weitere Erreger erweitert werden, was insbesondere für mögliche zukünftige Gesundheitskrisen relevant ist.Gurgel-PCR-Test als Goldstandard: Einfach, zuverlässig und skalierbarBei dem PCR-Kombitest für die Atemwegsinfektionen Corona, RSV und Influenza handelt es sich um einen Gurgeltest, der besonders einfach durchzuführen und auch für Kinder geeignet ist. Ein PCR-Lollitest folgt ebenfalls in Kürze. Die Ergebnisse sind zuverlässig, da die hohe Genauigkeit der PCR-Auswertung ("Goldstandard") auch geringste Virusmengen nachweisen kann. Wer die Tests anwendet, hat somit größtmögliche Klarheit über seine Infektion und muss nicht erst einen Arzt aufsuchen, um sich testen zu lassen. Das entlastet das medizinische System und schafft Kapazitäten für wichtigere Patientenbesuche.Das CoviMedical Test-System eignet sich zudem hervorragend, um größere Personengruppen ortsunabhängig, komfortabel und flexibel zu testen, beispielsweise in Gesundheitseinrichtungen, Flüchtlingsunterkünften, bei Großveranstaltungen oder in Unternehmen. CoviMedical verfügt über Laborkapazitäten, um PCR-Tests bei erhöhter Infektionslage und dem Bedarf nach Massentestung zu skalieren. Diagnostikpartner von CoviMedical ist HTS Labs (https://www.htslabs.de/de/) mit Sitz in Frankfurt. Wie auch CoviMedical gehört HTS Labs zur Unternehmensgruppe CKM Group (https://ckmgroup.de/de/).So funktioniert der Heimtest: Digital, einfach und sicherKunden bestellen auf covimedical.de eine Testbox. Die Zustellung erfolgt per Express-Versand innerhalb von ein bis zwei Tagen. Die Testbox enthält sämtliche Materialien, die für den jeweiligen Test benötigt werden. Über den QR-Code auf der Verpackung haben Kunden Zugriff auf die WebApp von CoviMedical, die Schritt für Schritt durch die korrekte Probenentnahme für den Heimtest führt. Die WebApp ist einfach und intuitiv nutzbar und unterliegt strengsten Datenschutzbestimmungen.Nach erfolgreichem Test werfen die Kunden die vorfrankierte Testbox in einen Briefkasten. Von dort aus wird sie direkt an das Partnerlabor gesendet, wo die Probe ausgewertet wird. Das Testergebnis steht in der Regel 24 Stunden später datenschutzkonform über die WebApp zur Verfügung. Versand, Rückversand und die Laborauswertung werden kontinuierlich verfolgt. Kunden erhalten Einblick in den aktuellen Status ihrer Probe und werden per E-Mail benachrichtigt, sobald das Testergebnis abrufbereit ist. Bei größeren Bestellungen können selbstverständlich individuelle Lösungen für die Bestellung und Abholung getroffen werden.Christoph Neumeier, Gründer und Geschäftsführer von CoviMedical, sagt: "Wir wollen Gesundheit und Vorsorge neu denken. Jeder soll dort, wo es sinnvoll ist, seine Gesundheit selbst in die Hand nehmen können. Unsere medizinischen Heimtests bieten dafür eine einfache, sichere und zeitgemäße Lösung - ortsunabhängig, niedrigschwellig und ohne Qualitätsverlust. Wir setzen mit unserer Plattform vor allem auf Prävention und werden in Kürze eine Reihe weiterer Heimtests anbieten, sei es für Infektionskrankheiten oder andere Gesundheitsbereiche."Ein zukünftiges Schlüsselangebot von CoviMedical wird das "Präventive Gesundheitsabo" sein. Mit diesem Test haben Kunden die Möglichkeit, wichtige Parameter wie z. B. Langzeitblutzucker, Cortisol und Cholesterin regelmäßig zu kontrollieren. Ziel des Angebotes ist es, dass Kunden durch die regelmäßige Kontrolle der Werte ein besseres Verständnis für ihre Gesundheit entwickeln. In Kombination mit ärztlicher Beratung können sie dann gegebenenfalls ihren Lebensstil anpassen, gesünder und besser leben und damit gleichzeitig einen Beitrag zur Prävention vermeidbarer Zivilisationskrankheiten leisten.Über CoviMedical:CoviMedical ist ein junges, dynamisches Unternehmen mit Fokus auf medizinische Selbsttests und eHealth-Lösungen. Mit intelligenter Diagnostik und einem hybriden Gesundheitssystem will CoviMedical medizinische Beratung, Versorgung und Diagnostik ortsunabhängig, niedrigschwellig und ohne Qualitätsverlust verfügbar machen und Krankheiten verhindern, bevor sie entstehen. Ziel des Unternehmens ist es, allen Menschen eine individuelle Prävention zu ermöglichen. CoviMedical ist Teil der CKM Group mit Sitz in Dillenburg, Hessen.Über die CKM Group:Die im Jahr 2020 gegründete CKM Group mit Sitz in Dillenburg ist eine aufstrebende Unternehmensgruppe im Gesundheitssektor mit Fokus auf Public Health und E-Health. CKM setzt auf innovative Ansätze in der Gesundheitsversorgung, intelligente Logistik, Digitalisierung, Diagnostik und maßgeschneiderte Prävention. Ziel der Unternehmensgruppe ist es, die Gesundheitsversorgung durch digitale Technologien einfacher und für jeden erreichbar zu machen. Die CKM Group legt besonderen Wert darauf, Krankheiten vorzubeugen, um die Lebensqualität aller Menschen zu steigern.Die CKM Group umfasst neun spezialisierte Unternehmen mit verschiedenen Geschäftseinheiten, darunter Digital Medicine, Labs, Logistik, Softwareentwicklung, Talentakquise und Biotechnologie. 