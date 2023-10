Wien (ots) -Rezession in Deutschland, Eurozonen-Schwäche, hohe Zinsen belasten; Visegrád-Staaten schwach; Ukraine erholt sich leicht; Rüstungsboom und Primitivisierung der Wirtschaft in RusslandTrotz ihrer bisherigen Resilienz gegenüber den ökonomischen Folgen von Russlands Krieg gegen die Ukraine geraten die Volkswirtschaften Mittel-, Ost- und Südosteuropas zunehmend unter Druck. Das zeigt die neue Herbstprognose des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) für 23 Länder der Region. "Die Rezession in Deutschland, ein sich eintrübendes internationales Umfeld, die anhaltend hohe Inflation, die Straffung der Geldpolitik und zu geringe fiskalpolitische Maßnahmen belasten die Konjunktur", sagt Branimir Jovanovic, Ökonom am wiiw und Hauptautor der Herbstprognose.Nach einem bereits schwachen 1. Quartal rutschte das Wachstum in einigen wichtigen Ländern der Region im 2. Quartal ins Minus. So schrumpften etwa Polen, Tschechien und Ungarn zur Jahresmitte. "Angesichts einer möglichen Rezession in der gesamten Eurozone könnte diese negative Dynamik an Fahrt gewinnen, vor allem in den mit der schwächelnden deutschen Industrie stark verflochtenen Visegrád-Staaten", so Jovanovic.Für das Gesamtjahr 2023 prognostiziert das wiiw den EU-Mitgliedern in der Region ein Wachstum von durchschnittlich 0,6% und damit ähnlich wenig wie der Eurozone (0,5%). Gegenüber dem Sommer ist das eine Halbierung der Prognose. "Der traditionelle Wachstumsvorsprung der Ostmitteleuropäer gegenüber Westeuropa dürfte damit in vielen Ländern zumindest für den Moment dahin sein", konstatiert Jovanovic. Markant besser sieht es in den südosteuropäischen EU-Mitgliedern Rumänien (2,5%) und Kroatien (2,5%) aus, wo die Mittelzuflüsse aus dem Corona-Wiederaufbaufonds NextGenerationEU das Wachstum stützen. Die sechs Staaten am Westbalkan dürften im Schnitt um 2,1% wachsen, die Türkei um 3,2%. Die kriegsgeplagte Ukraine sollte mit 3,6% Wachstum heuer zu einer leichten Erholung ansetzen, Aggressor Russland dank boomender Rüstungsindustrie um 2,3% expandieren.Besserung ist für die EU-Mitglieder in der Region 2024 in Sicht. Im kommenden Jahr prognostiziert das wiiw für sie ein durchschnittliches Wachstum von 2,5%, ausgehend von einem niedrigen Niveau und unterstützt von teilweise hohen Überweisungen aus dem EU-Corona-Wiederaufbaufonds. Die Abwärtsrisiken bleiben allerdings erheblich: "Ein schärferer Abschwung in der Eurozone, hartnäckig hohe Inflationsraten, eine militärische Eskalation in der Ukraine oder ein eskalierender Handelskrieg zwischen der EU und China könnten die Erholung im nächsten Jahr gefährden", meint Jovanovic. Mittelfristig steht somit auch die Möglichkeit eines Stagflations-Szenarios im Raum, bei dem die Region bei hoher Inflation nur wenig oder kaum wachsen würde.Ukraine setzt zu leichter Erholung anDie Wirtschaft der Ukraine hat die russische Invasion besser verkraftet als zunächst angenommen. Für 2023 erhöht das wiiw daher seine Wachstumsprognose auf 3,6% des BIP. Trotz der russischen Schwarzmeerblockade und dem Bombardement von Getreidespeichern und Verladehäfen an der Donau nach dem Ende des Getreideabkommens stiegen die Exporte landwirtschaftlicher Produkte von Juli bis August um 16%. Aber die Risiken nehmen zu. "Das Importverbot für ukrainisches Getreide durch Polen und Ungarn ist ein ernstes Zeichen für die zunehmende Spaltung der EU in Bezug auf weitere Ukraine-Hilfen", sagt Olga Pindyuk, Ukraine-Expertin des wiiw. "Angesichts der hohen Kriegskosten, die 2023 für ein Budgetdefizit von 27% des BIP sorgen, wäre jede Kürzung der westlichen Hilfsgelder für die Ukraine verheerend", warnt Pindyuk.Russland: Primitivisierung trotz RüstungsboomTrotz der aktuellen Rubelschwäche und der westlichen Sanktionen dürfte Russlands Wirtschaft heuer um 2,3% wachsen. "Die enorme Erhöhung der Militärausgaben befeuert einen Rüstungsboom, der gemeinsam mit stark steigenden Reallöhnen aufgrund des akuten Arbeitskräftemangels die Konjunktur nach oben zieht", analysiert Vasily Astrov, Russland-Experte des wiiw. Die Auslastung der Produktionskapazitäten bewegt sich auf einem Allzeithoch, die Arbeitslosigkeit auf einem Rekordtief. Die russische Zentralbank befürchtet im Lichte der auftretenden Engpässe bereits eine Überhitzung der Wirtschaft, welche die Inflation in Kombination mit dem schwächeren Rubel anheizen könnte. Dennoch leiden einige Sektoren, die von den westlichen Sanktionen betroffen sind. Die russische Militärproduktion konnten sie bisher aber nicht im erhofften Ausmaß treffen."Russland beschafft sich alle für seine Rüstungsindustrie notwendigen Hightech-Bauteile aus dem Westen mittlerweile über Drittstaaten", sagt Astrov. Die teilweise sehr aufwendige Umgehung der Sanktionen reicht aber nicht, um auch die restliche Wirtschaft ausreichend mit westlicher Hochtechnologie zu versorgen. "Das wird zu einer Primitivisierung der russischen Wirtschaft führen. Gemeinsam mit der immer stärkeren Abhängigkeit von steigenden Rüstungsausgaben dürfte das auch die Wachstumsaussichten mittelfristig stark begrenzen", so Astrov. Das aus den hohen Kosten für den Krieg resultierende Budgetdefizit von heuer 2,5% des BIP erscheint Astrov aber tragbar: "Putin wird seinen Angriffskrieg leider noch länger finanzieren können."Trotz hartnäckiger Inflation steigen in weiten Teilen der Region die ReallöhneAuch wenn die Inflation in praktisch allen beobachteten Ländern ihren Zenit überschritten hat, dürfte sie noch für absehbare Zeit hoch bleiben. Haupttreiber der Teuerung sind die steigenden Lebensmittelpreise, die auch zu immer größeren sozialen Verwerfungen führen. Allerdings übersteigt die Kerninflation (ohne Lebensmittel und Energie) mittlerweile die Gesamtinflation in den meisten Staaten der Region. Während die Unternehmensgewinne auf historischen Höchstständen notieren, ziehen auch die Reallöhne zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder an. 