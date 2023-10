© Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Udo Herrmann



In drei Wochen legt der Chemieriese BASF seinen Quartalsbericht vor. Analysten senken im Vorfeld ihre Daumen. Ist die Dividende gefährdet?Die Privatbank Berenberg hat das Ziel für die BASF-Aktie von 50 auf 45 Euro herunterkorrigiert, behält jedoch die Bewertung "Hold" bei. Es wird erwartet, dass das Chemieunternehmen in den kommenden zwei Wochen seine Jahresprognose für das operative Ergebnis nach unten korrigiert, so Analyst Sebastian Bray in seiner Notiz. Hinweise wie das allgemeine Eingeständnis geringer Mengen in der Industriechemie und der unspektakuläre Trend der Branchenaktien in jüngster Zeit lassen vermuten, dass diese Information am Markt bereits bekannt sei. Trotz einer …