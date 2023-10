© Foto: Liu Jie/XinHua/dpa - dpa-Bildfunk



In den letzten Tagen haben gleich mehrere Fed-Entscheidungsträger angedeutet, dass sie dazu tendieren, die Zinsen nicht weiter zu erhöhen. Was sie dazu bewogen hat.Hochrangige Vertreter der US-Notenbank sind der Ansicht, dass eine Verschärfung der finanziellen Bedingungen nach dem jüngsten Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen eine weitere Erhöhung der Leitzinsen ersetzen könnte. Der stellvertretende Fed-Vorsitzende Philip Jefferson sagte am Montag, er werde die Verschärfung der finanziellen Bedingungen durch höhere Anleiherenditen im Auge behalten, wenn er den künftigen Kurs der Zinspolitik bewerte. Damit schloss er sich ähnlichen Äußerungen anderer Entscheidungsträger in den …