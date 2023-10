Nachdem der chinesische Solarmodulhersteller JinkoSolar jüngst die Aktionäre mit einer Dividendenankündigung überrascht hatte, gab es am Dienstag erneut positive Nachrichten, die zum Handelsschluss in den USA zu einem satten Kursplus von knapp neun Prozent führte. Die Details hierzu und ob damit die Wende eingeleitet ist, gibt es hier. Am Dienstag hatten JinkoSolar-Aktionäre wieder mal Grund zum Feiern. Hintergrund waren die für die Tochtergesellschaft Jiangxi Jinko veröffentlichen Zahlen der Modulauslieferungen. ...

