Hamburg/Berlin (ots) -Im Rahmen der Gesprächsreihe BRIGITTE LIVE begrüßen BRIGITTE-Chefredakteurin Brigitte Huber und Chefreporterin Meike Dinklage am Donnerstag, 12. Oktober, Außenministerin Annalena Baerbock zur Amts-Halbzeitbilanz.Der Angriff auf Israel, der Umgang mit Russland und dem Iran, Chinas zunehmender Einfluss, ihr Einsatz für globale Frauenrechte, aber auch die Spannungen in der eigenen Koalition - Annalena Baerbock steht im Zentrum des nationalen wie internationalen Krisenmanagements und ist wohl Deutschlands derzeit populärste Politikerin. Seit Ende 2021 ist sie Bundesministerin des Auswärtigen Amtes. Wie viel persönlichen Spielraum lässt ihr das Amt? Wie blickt sie auf die vergangenen zwei Jahre? Und was war ihre wertvollste Erfahrung? Diesen und weiteren Fragen wird sich die Grünen-Politikerin im Gespräch mit Brigitte Huber und Meike Dinklage stellen.Brigitte Huber: "Schon im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 haben wir bei BRIGITTE LIVE mit Annalena Baerbock über ihre politischen und privaten Ziele gesprochen. Daran wollen wir anknüpfen und herausfinden, wie ihre politische und ganz persönliche Bilanz der ersten zwei Amtsjahre ausfällt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf ein facettenreiches Gespräch freuen."Die BRIGITTE LIVE-Veranstaltung findet am Donnerstag, 12. Oktober, von 19:00 bis 20:30 Uhr vor geladenen Gästen und BRIGITTE-Leser:innen in der Astor Film Lounge in Berlin statt. Das Gespräch ist für alle Interessierten kostenlos und ohne Voranmeldung im Livestream zu sehen. (www.brigitte.de/live)Über BRIGITTESeit fast 70 Jahren ist BRIGITTE, das meistgelesene 14-tägliche Frauenmagazin, Leitmedium für Frauen in Deutschland. BRIGITTE weiß, was Frauen bewegt und kennt all ihre Facetten. Dabei stellt die Marke das Empowerment von Frauen in den Mittelpunkt und bietet Themen, die Frauen betreffen und bewegen. BRIGITTE schafft Vertrauen und hält crossmedial die perfekte Mischung bei der Auswahl der Themen bereit und bietet die Vielfalt, die Frauen interessiert: Mode, Beauty, Kultur, Reise, Job, Finanzen und Gesundheit - mit erstklassigem Service und stets auf AugenhöhePressekontakt:Anna VelkenManagerin Kommunikation & PR RTL Deutschlandanna.velken@rtl.de+49 221 456-74305Kerstin JaumannVP Corporate Communications RTL Deutschlandkerstin.jaumann@rtl.de+49 221 456-74206Original-Content von: BRIGITTE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6788/5623199