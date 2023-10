NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novartis vor Zahlen zum dritten Quartal von 105 auf 100 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Kurszielsenkung reflektiere er die Abspaltung von Sandoz, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei den Quartalszahlen dürfte Novartis die Erwartungen an die wichtigsten Medikamente Cosentyx, Kesimpta, Kisqali und Entresto übertreffen. Damit bestehe auch die Möglichkeit, dass die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben werden könnte./AWP/ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2023 / 08:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2023 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012005267

