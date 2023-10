LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall mit "Overweight" und einem Kursziel von 300 Euro in die Bewertung aufgenommen. Zunehmende geopolitische Spannungen heizten den weltweiten Rüstungszyklus an, schrieb Analystin Charlotte Keyworth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Rheinmetall reite auf dieser Welle. Keyworth sieht das Gewinnwachstum je Aktie beim Dax-Konzern deutlich höher als bei der Konkurrenz./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2023 / 14:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2023 / 15:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007030009

