BRÜSSEL (dpa-AFX) - Belgien will wie die Niederlande, Dänemark und Norwegen Kampfjets vom Typ F-16 an die Ukraine liefern. Das kündigte die belgische Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder am Mittwoch am Rande eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Brüssel an. Belgien will die Kampfjets demnach ab 2025 an die Ukraine schicken, wenn sie selbst neuere Modelle vom Typ F-35 erhält. Man werde sich auch um die wichtige Wartung und Instandhaltung kümmern, erklärte sie in einem Interview des Senders RTL. Zur geplanten Liefermenge äußerte sie sich nicht.

Von den anderen Partnern wurden der Ukraine bisher mehr als 50 Flugzeuge für den Abwehrkampf gegen Russland zugesichert. Mit den Kampfjets wollen die ukrainischen Streitkräfte die Hoheit über den Luftraum der Ukraine wiedererlangen. Mehrere Länder beteiligen sich an der Ausbildung der ukrainischen Piloten. Wann sie abgeschlossen sein wird und wann die ersten Maschinen geliefert werden, ist noch unklar.

Selenskyj war am Mittwoch überraschend zu politischen Gesprächen in Brüssel. Er führte zunächst Gespräche im Nato-Hauptquartier, daneben stand ein Treffen mit dem belgischen Regierungschef Alexander De Croo auf dem Programm. Die niederländische Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren kündigte auch ein Treffen der F-16-Koalition an./aha/DP/tih