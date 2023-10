ROM (dpa-AFX) - Papst Franziskus hat die islamistische Palästinenserorganisation Hamas zur Freilassung aller in den Gazastreifen verschleppten Geiseln aufgerufen. "Ich bitte darum, dass die Geiseln sofort freigelassen werden", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Mittwoch bei der wöchentlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom.

Mit Blick auf Israel fügte der Papst hinzu: "Die, die angegriffen werden, haben das Recht, sich zu verteidigen. Aber ich bin sehr besorgt über die totale Belagerung, unter der die Palästinenser im Gazastreifen leben."

Die Hamas hält in dem Küstenstreifen am Mittelmeer zahlreiche Geiseln gefangen, die sie am Wochenende bei ihrem Großangriff aus Israel verschleppt hatte. Darunter sind auch mehrere Israelis, die zusätzlich die Staatsbürgerschaft anderer Staaten haben - auch mindestens fünf Deutsche. Nach Schätzungen der israelischen Armee hat die Hamas insgesamt etwa 150 Geiseln in ihrer Gewalt.

Der Papst mahnte zugleich: "Der Nahe Osten braucht keinen Krieg, sondern Frieden. Einen Frieden, der auf Gerechtigkeit, Dialog und den Mut der Brüderlichkeit aufgebaut ist." Er verfolge "mit Sorge und Schmerz, was in Israel und Palästina geschieht". Franziskus fügte hinzu: "Ich bete für die Familien, die mit ansehen mussten, wie ein Tag des Feierns zu einem Tag der Trauer wurde."/cs/DP/ngu