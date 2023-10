Unterföhring (ots) -Welche Masken singen und tanzen auf der MaskedSinger-Bühne? Geheim. Wie viele Masken sind dabei? Auch geheim. Welche Stars stecken unter den Masken? Sowieso geheim.Der Starttermin? Gar nicht mehr geheim. "The Masked Singer" startet am Samstag, 18. November 2023, um 20:15 Uhr live auf ProSieben. Und bis dahin bleibt quasi alles weitere - nahezu alle Masken, das Rateteam, die Gäste und das Finaldatum - geheim.Nur der Moderator bleibt natürlich nicht geheim: Matthias Opdenhövel führt durch die neunte Staffel der ProSieben-Erfolgsshow. "The Masked Singer" wird produziert von EndemolShine Germany."The Masked Singer" - die neunte Staffel, ab 18. November 2023 samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.Pressekontakt:Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 -1169email: petra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 -1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5623228