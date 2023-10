Mannheim/Berlin (ots) -Nach drei Jahren als Chefredakteur wird Alexander Graf (37) die Branchenzeitschrift "medium magazin" (http://shop.oberauer.com/medien/medium-magazin/639/medium-magazin-2023-04) auf eigenen Wunsch zum Jahresende verlassen. Er wechselt am 1. Januar 2024 als Chefredakteur und Geschäftsführer zum Magazin "Übermedien".Verleger Johann Oberauer dankt Graf für die Tätigkeit bei "medium magazin": "Alexander Graf hatte von Annette Milz, die 30 Jahre in dieser Führungsfunktion war, eine hohe Latte vorgelegt bekommen. Diese hat er hervorragend gemeistert und in den drei Jahren seiner Tätigkeit neue, wertvolle Impulse gesetzt." Graf hatte die Chefredaktion am 1. Januar 2021 von Milz übernommen, die seither als Herausgeberin tätig ist.Die Nachfolge von Alexander Graf wird zeitnahe bekannt gegeben.Das 1986 gegründete "medium magazin" ist eine unabhängige Fachzeitschrift für Journalistinnen und Journalisten. Sie erscheint sechsmal im Jahr im Medienfachverlag Oberauer. Zusätzlich zum Heft vergibt "medium magazin" die renommierten Auszeichnungen "Journalistinnen und Journalisten des Jahres", "Top30 bis 30" und "Hidden Stars".Pressekontakt:Johann Oberauer: johann.oberauer@oberauer.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66148/5623225