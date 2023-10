Münster (ots) -Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen ist bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot am Dienstag (10. Oktober) zum Millionär geworden. Der noch unbekannte Spielteilnehmer aus dem Kreis Mettmann traf als Einziger die Gewinnklasse 2.EinzelgewinnBei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag wurden in Helsinki die Gewinnzahlen 7-8-12-21-43 sowie die Eurozahlen 4 und 11 gezogen. Ein anonymer Spielteilnehmer aus dem Kreis Mettmann hat fünf Zahlen und eine der zwei Eurozahlen richtig vorausgesagt. Damit landete er als einziger Tipper in Europa einen Treffer in der zweiten Gewinnklasse und darf sich ab jetzt Millionär nennen. Exakt 1.211.193,30 Euro werden ihm in Kürze ausgezahlt.Neun ReihenDer Glückspilz hatte am Samstag (7. Oktober) den Zufall entscheiden lassen: An diesem Tag ließ er seine Kreuzchen per Quicktipp - also automatisch erzeugt - in einer WestLotto-Annahmestelle setzen. Für 18,75 Euro hat der Gewinner neun Eurojackpot-Reihen ausgefüllt, was einem vollen Tippschein entspricht. Gleich die erste Spielreihe erzielte den millionenschweren Treffer.500.000 Euro mit KENOEine halbe Million Euro konnte ein Gewinner aus dem Raum Krefeld bei der täglich stattfindenden Lotterie KENO einstreichen. Der Tipper spielte am Dienstag (10. Oktober) in einer Annahmestelle für einen Einsatz von 11,25 Euro und landete mit seinem Tipp genau den richtigen Treffer, der 500.000 Euro wert ist.Jackpot am FreitagDer oberste Rang bei Eurojackpot wurde erneut nicht getroffen und damit steigt die dortige Summe auf rund 52 Millionen Euro. Am kommenden Freitag (13. Oktober) folgt die siebte Ziehung der laufenden Jackpotperiode. Wer weiß: Vielleicht wird der als Pechtag verrufene Freitag, der 13., für einen oder mehrere Tipper ja doch zu einem Glückstag. Tipps können in allen WestLotto-Annahmestellen oder unter www.westlotto.de abgegeben werden.Fotonutzung: Mit Bezug auf diese Presseinformation ist die Nutzung des mitgelieferten Pressebildes unter Angabe der Copyrightrechte erlaubt.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.deOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5623263