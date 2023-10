FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS AJ BELL PRICE TARGET TO 310 (340) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1250 (1280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 330 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS REACH PRICE TARGET TO 85 (87) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS TREATT PRICE TARGET TO 680 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 95 (100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 240 (260) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 240 (280) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 2400 (2800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 130 (140) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6000 (6300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS THARISA PRICE TARGET TO 190 (270) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TREATT PRICE TARGET TO 730 (780) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS WHEATON PRECIOUS MET. PRICE TARGET TO 4700 (5000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2600 (2400) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 130 (120) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HALEON PRICE TARGET TO 360 (340) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1170 (1210) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 260 (280) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2076 (2090) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 380 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 12 (13) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 580 (610) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2280 (2250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SUPERMARKET INCOME REIT TO 'BUY' (NEUTRAL) - JEFFERIES CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 150 (162) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1950 (1955) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 7820 (8805) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES DIGITAL 9 INFRASTRUCTURE TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - JEFFERIES RAISES GSK PRICE TARGET TO 1650 (1525) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES CRODA TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 4400 (5000) PENCE - RBC CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 650 (660) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS DOWLAIS PRICE TARGET TO 170 (180) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS MORGAN ADVANCED PRICE TARGET TO 330 (370) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1750 (1775) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 9000 (10500) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 185 (180) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 4300 (4200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 11430 (11700) PENCE - 'BUY'



