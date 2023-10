Berlin (ots) -Wenn man die kollektive Sehnsucht nach dem Mittelmeerraum in Flaschen abfüllen würde, enthielten diese wohl Olivenöle aus Spanien.TRY FOODS ist prädestiniert für kulinarische Entdeckungsreisen. Die Idee von Gründer Jörn Gutowski, Tasting-Boxen mit Olivenölen aus Spanien zu kreieren, entstand aus der Faszination für das "flüssige Gold". Lange Zeit jedoch war es schwierig für ihn, sich vor einem Olivenölregal zurechtzufinden. Und er hatte das Gefühl, dass es vielen Menschen geht wie ihm. Es war einer der Hauptgründe, wie Gutowski die Idee für Tasting-Boxen reifte und er vor 10 Jahren TRY FOODS gründete. Auf diese Weise möchte er nicht nur die Lust auf Essen sowie das bewusste Genießen wecken, sondern auch das eigene Wissen und Orientierung rund um gute Lebensmittel schärfen.Mit der limitierten Tasting-Box können Feinschmecker:innen und neugierige Entdecker:innen die verblüffende Qualität der spanischen Olivenöle entdecken. Hier sind fünf faszinierende Dinge, die Sie nur mit dem Tasting-Kit entdecken können:1. Die Vielfalt der Aromen: Spanische Olivenöle sind bekannt für ihre Diversität an Geschmacksprofilen. Spanien ist eine Bühne, wo mehr als 200 verschiedene Olivensorten Platz haben. Das Olivenöl-Tasting-Kit ist sorgfältig zusammengestellt und enthält zwei handverlesene Olivenöle: Arbequina und Picual, die die Vielfalt spanischer Olivenöle ideal repräsentieren. Jede dieser Sorten verspricht eine einzigartige Geschmacksreise, von mild bis intensiv, von fruchtig bis pfeffrig. Jedes Öl erzählt eine einzigartige Geschichte über die Region, die Sorte und die Erntezeit.2. Eine Reise durch Spanien: Das Set enthält Olivenöle aus verschiedenen spanischen Regionen - von Andalusien bis Katalonien. Jede Flasche repräsentiert die einzigartigen klimatischen Bedingungen und markanten Terroirs, die einen großen Einfluss auf den Geschmack des Olivenöls haben. Diese Faktoren sowie die Leidenschaft der Menschen für den Reichtum der Olivenfrucht machen die herausragende Qualität von Olivenölen aus Spanien aus, die nicht ohne Zufall die am meist ausgezeichneten Olivenöle der Welt sind.3. Die Kunst der Verkostung: Das Tasting-Kit wird mit einer detaillierten Anleitung geliefert, wie Olivenöl richtig verkostet wird. Zu empfehlen ist, Olivenöl in einem kleinen Glas serviert pur zu verkosten, um die facettenreichen Aromen von spanischen Olivenölen mit allen Sinnen wie Nase, Zunge, Gaumen und Rachen zu erfahren. Somit können Feinschmecker und Co. Werkzeuge für Olivenöl-Verkostungen lernen, was es zu beachten gibt und wie sich die Nuancen von Duft, Geschmack und Textur erkennen lassen.4. Sensorische Entdeckungsreise mit Experten: Doch warum das Tasting-Kit nur zu Hause ausprobieren? Das Tasting-Kit ergänzt ein exklusives Online-Tasting mit Jörn Gutowski und der Olivenöl-Expertin Carmen Sanchez. In einer professionellen Verkostung geben sie eine genussvolle Einführung in die Welt der spanischen Olivenöle, schärfen das eigene Bewusstsein für Herkunft, Anbau und Eigenschaften von Olivenöl, sowie faszinierende, bislang vielleicht noch unentdeckte Insights über "das flüssige Gold" aus Spanien. Zudem können Genießer:innen im direkten Austausch mit den Experten und Gleichgesinnten ihr Olivenöl-Wissen erweitern - ein kulinarisches Abenteuer!5. Überraschende kulinarische Pairings: Olivenöl ist vielseitiger als gedacht! Die Tasting-Box enthält Vorschläge für kreative Pairings und Rezepte, die zeigen, wie sich die Öle in der eigenen Küche verwenden lassen.Das TRY FOODS Tasting-Kit mit Olivenölen aus Spanien ist nicht nur eine Reise für Geschmacksknospen, sondern auch eine ideale Gelegenheit, die faszinierende Welt des spanischen Olivenöls in einem praktischen Format zu erkunden, ohne das eigene Zuhause zu verlassen.Über TRY FOODSTRY FOODS ist ein Berliner Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und den Vertrieb von hochwertigen Lebensmitteln spezialisiert hat. Die Tasting-Boxen ermöglichen es Kunden, die Welt der Aromen auf eine unterhaltsame und informative Weise zu erkunden. Mit einer Leidenschaft für Qualität und Genuss sind sie stolz darauf, einzigartige kulinarische Erlebnisse zu schaffen. Besuchen Sie www.tryfoods.de für weitere Informationen.Über Olive Oils from Spain in DeutschlandDer Interprofessionelle Verband für spanisches Olivenöl ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die, hervorgegangen aus der Initiative der Branche (Olivenbauern, Genossenschaften, Industrie, Verpacker und Exporteure), alle Glieder in der Produktions- und Vermarktungskette des spanischen Olivenölsektors vereint. Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für Olivenöle aus Spanien. Aus diesem Grund wurde eine neue Kampagne gestartet, um dieses Produkt auf dem deutschen Markt zu fördern und ein Bewusstsein für seine Vielfalt und Vorzüge zu schärfen. Denn spanisches Olivenöl ist eines dieser pflanzlichen Produkte, die zur Erhöhung der Artenvielfalt beitragen und alle Voraussetzungen erfüllen, um als umweltfreundliches Produkt zu gelten, das zur nachhaltigen Landwirtschaft beiträgt. 