Vancouver, B.C., 11. Oktober 2023 / IRW-Press / - Canada One Mining Corp. ("Canada One" oder das "Unternehmen") (TSXV: CONE) (OTC: COMCF) (FWB: AU31) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung (die "Vereinbarung") abgeschlossen hat, welcher zufolge das Unternehmen zugestimmt hat, zwei zusätzliche Konzessionsgebiete (jeweils ein "Konzessionsgebiet" und zusammen die "Konzessionsgebiete") in Princeton (British Columbia) von einem unabhängigen Verkäufer zu erwerben. Die Konzessionsgebiete befinden sich südlich der produzierenden Mine Copper Mountain und grenzen an das unternehmenseigene Projekt Copper Dome.

Das erste Konzessionsgebiet befindet sich direkt südlich neben dem Claim Meal Ticket von Copper Dome, der bisher relativ wenig erkundet wurde. Bei Meal Ticket gibt es bekanntermaßen ein Silbervorkommen (Ag), das für weitere Explorationsarbeiten von Interesse ist.

Das zweite Konzessionsgebiet befindet sich unmittelbar südlich und in direkter Nachbarschaft zu den historischen Bohrungen in der Zone Combination Creek von Copper Dome. Dies ist ein strategischer Standort, der es dem Unternehmen ermöglichen wird, das Umfeld der Zone Combination Creek auf weitere Mineralisierung zu untersuchen.

Herr Peter Berdusco, President und CEO von Canada One, sagt dazu: "Nur sehr selten ist höffiges Gelände südlich der Mine Copper Mountain verfügbar. Wir haben daher schnell gehandelt, als sich die Gelegenheit bot, unseren Grundbesitz bei Copper Dome zu erweitern."

Rahmenbedingungen der Vereinbarung

Die Vereinbarung sieht den Erwerb der Konzessionsgebiete für 1.000.000 Stammaktien (die "Gegenleistungsaktien") des Unternehmens vor (der "Erwerb"). Dies entspricht auf Grundlage eines angenommenen Preises von 0,09 $ pro Stammaktie einem Gesamtpreis von 90.000 $. Die Aktien sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden, die vier Monate und einen Tag nach Transaktionsschluss abläuft. Der Transaktionsschluss steht unter dem Vorbehalt der üblichen Bedingungen für Transaktionen dieser Art sowie der Genehmigung des Erwerbs durch die TSX Venture Exchange. Im Zusammenhang mit dem Erwerb fallen keine Vermittlungsgebühren oder -provisionen an.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens (www.canadaonemining.com) oder kontaktieren Sie das Unternehmen unter ir@strategixir.com.

Für das Board of Directors von

CANADA ONE MINING CORP.

Peter Berdusco

President und Chief Executive Officer

1 877 844 4661

CANADA ONE MINING CORP.

#250 - 750 West Pender St.

Vancouver, British Columbia, V6C 2T7

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, unter anderem Aussagen über die zukünftige betriebliche oder finanzielle Leistung des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, wonach Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "werden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf Aussagen über den voraussichtlichen Zeitplan sowie die beabsichtigte Verwendung der Erlöse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen an dem Tag wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, technischen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem der Zeitplan, der Abschluss und die Lieferung der erwähnten Bewertungen und Analysen. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen über diese Zeitpunkte verlassen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Haftungsausschluss der TSX Venture Exchange

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72222Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72222&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1351641016Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.