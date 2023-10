Berlin (ots) -Am 21. Oktober 2023 öffnet der diesjährige Börsentag Berlin seine Pforten für alle, die mehr aus ihrem Geld machen wollen. Hier trifft sich das Who-is-Who der deutschen Finanzszene und vermittelt den Besuchern in Vorträgen und auf der Messe wertvolles Wissen rund um das Thema Geldanlage.Nach einem langen und warmen Spätsommer ist der Herbst nun endgültig da und man hat endlich Zeit, all die Dinge zu erledigen, die bei schönem Wetter vielleicht liegen geblieben sind. Dazu gehören oft auch die eigenen Finanzen. Gerade in den aktuell schwierigen Zeiten mit hoher Inflation, schwächelnder Wirtschaft und dem immer noch andauernden Krieg in der Ukraine sollte man die Themen Geldanlage und Altersvorsorge ernst nehmen und nicht den Kopf in den Sand stecken. Der Börsentag Berlin gibt wichtige Impulse und Anregungen, wie man sein Geld für sich arbeiten lassen und seine Anlagen optimieren kann. Die größte Finanzmesse der Region bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich mit allen Facetten der Geldanlage zu beschäftigen. Von Informationen für Einsteiger bis hin zu ausgefeilten Strategien für Börsenprofis bietet der Börsentag für alle Finanzinteressierten das richtige Programm.Rund 60 namhafte Aussteller präsentieren den Besuchern die neuesten Trends und Produkte rund um das Thema Geldanlage. Wie gewohnt gibt es auch in diesem Jahr ein hochkarätiges Rahmenprogramm mit Podiumsdiskussionen und Vorträgen. So bietet sich die einmalige Gelegenheit, interessante Einblicke direkt aus erster Hand von Branchenkennern zu erhalten."Der Börsentag Berlin hat sich als feste Größe in der Finanzbranche etabliert und dementsprechend breit ist das Spektrum der Aussteller und Referenten, die wir in diesem Jahr gewinnen konnten. Zudem freuen wir uns, nach einigen Jahren Pause wieder im Ludwig-Erhard-Haus in unmittelbarer Nähe zum Kurfürstendamm zu Gast zu sein", erklärt Dirk Mahnert, Geschäftsführer von B2MS und Mitveranstalter des Börsentags Berlin. Kent Gaertner, Geschäftsführer der Quadriga Communication GmbH, ergänzt: Das Thema Geldanlage ist heute wichtiger denn je, denn wer nicht privat für das Alter vorsorgt, wird am Ende das Nachsehen haben. Dieser Entwicklung wollen wir mit dem Börsentag Rechnung tragen und haben ein Programm zusammengestellt, das für jeden Geschmack etwas bietet".Der Börsentag Berlin 2023 findet im Ludwig-Erhard-Haus (Fasanenstraße 85, 10623 Berlin) in fußläufiger Entfernung zum Kurfürstendamm und zum Bahnhof Zoologischer Garten statt. Einlass ist ab 9.30 Uhr. Die Veranstaltung endet um 17.00 Uhr. Der Eintritt zum Börsentag ist wie immer frei, eine Anmeldung über die Homepage ist jedoch erforderlich.Weitere Informationen, das vollständige Programm sowie die Möglichkeit zur Registrierung sind unter http://www.boersentag-berlin.de verfügbar.Über die Quadriga Communication GmbHDie Quadriga Communication GmbH ist eine renommierte Agentur für Finanzkommunikation mit Sitz in der Hauptstadt Berlin. Sie bietet kompetente, hochwertige und zielorientierte Beratung rund um die Themen Öffentlichkeitsarbeit, Produkt- und Vertriebskommunikation, Markenkommunikation sowie Eventmanagement. Ihre Mitarbeiter decken unterschiedliche Kompetenzbereiche ab und verfügen neben langjähriger beruflicher Erfahrung in ihren jeweiligen Fachgebieten über ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Loyalität. Zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Finanz- und Verlagsbranche schenken der Quadriga Communication GmbH ihr Vertrauen.Über die B2MS GmbHB2MS verwirklicht deutschlandweit Events für erklärungsbedürftige Produkte. Die Veranstaltungen begeistern und informieren. Dafür schafft B2MS Begegnungsräume, in denen besondere Momente zugleich das Herz und den Verstand der Kunden erreichen. Im intensiven Wettbewerb sichert dies den nachhaltigen Erfolg von Unternehmen und Produkten.Pressekontakt:Kent GaertnerQuadriga Communication GmbHPotsdamer Platz 510785 Berlingaertner@quadriga-communication.de030 30 30 80 89 13Original-Content von: Quadriga Communication GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102403/5623325