BERLIN (Dow Jones)--Gut jedes vierte mittelständische Unternehmen in Deutschland hat in den vergangenen Jahren bereits einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt. Insgesamt sind es laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands 28 Prozent, wie der Verband mitteilte. Bei Mittelständlern mit 50 bis 249 Mitarbeitenden sind es demnach 23 Prozent und bei den großen mit 250 bis 1.000 Beschäftigten sogar 53 Prozent. Laut der Umfrage sei die Industrie mit einem Anteil von 41 Prozent Vorreiter bei der Erstellung der Berichte, gefolgt von den Branchen Energie, Bau und Verkehr mit 30 Prozent und dem Dienstleistungssektor mit 26 Prozent.

Deutlich unter dem Durchschnitt liegen der Handel mit 22 Prozent und das Gesundheitswesen mit 16 Prozent. Nur 60 Prozent der Unternehmen veröffentlichen demnach ihren Nachhaltigkeitsbericht. "Nachhaltigkeitsberichte sind ein wichtiges Instrument, um Maßnahmen für den Umwelt- und Klimaschutz zu dokumentieren, zu bewerten und anzustoßen", sagte der Geschäftsführer des TÜV-Verbands, Joachim Bühler. Mit der Umsetzung der europäischen CSRD-Richtlinie in nationales Recht würden Erstellung und externe Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten für rund 15.000 Unternehmen in Deutschland verpflichtend. "Jetzt kommt es darauf an, einen offenen Markt für Prüfdienstleistungen zu schaffen, um Kapazitätsengpässe und hohe Kosten für den Mittelstand zu vermeiden."

Laut den Ergebnissen der Umfrage brächten die Nachhaltigkeitsberichte den Unternehmen zahlreiche Vorteile: 75 Prozent nennen demnach eine Steigerung der Energieeffizienz, 66 Prozent die Reduzierung von Materialverbräuchen und 65 Prozent eine Verringerung von Abfall. Aber auch "weiche Faktoren" spielten eine wichtige Rolle: Die Verbesserung des Images (88 Prozent), eine bessere Integration von Nachhaltigkeit in die Unternehmensstrategie (86 Prozent) oder die Erfüllung gesetzlicher Vorschriften (82 Prozent).

"Neben positiven Effekten für die Umwelt können Unternehmen in ihren Nachhaltigkeitsberichten die erzielten Kosteneinsparungen dokumentieren", sagte Bühler. Weitere Vorteile seien eine bessere Kundenbindung (64 Prozent) und eine höhere Arbeitgeberattraktivität (59 Prozent). Die Unternehmen sähen darüber hinaus positive Effekte der Nachhaltigkeitsberichterstattung für die Wirtschaft insgesamt. 87 Prozent sagten, dass einheitliche Standards eine bessere Vergleichbarkeit der Berichte ermöglichen. 84 Prozent stimmten der Aussage zu, dass die Berichte den Bewusstseinswandel in Richtung nachhaltiges Wirtschaften fördern.

October 11, 2023 05:11 ET (09:11 GMT)

