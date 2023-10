Berlin (ots) -Nach dem Sommer ist vor der nächsten Tour: Rammstein spielen auch 2024 in den Stadien Europas!Rammstein packen im kommenden Jahr erneut ihre beeindruckende Bühnenkonstruktion und respekteinflößende Pyrotechnik in die Trucks und machen sich auf die Reise.Dass die Shows der Band als Inszenierung in ihrer Art, Größe und Qualität einzigartig sind, können die Millionen Besucher*innen bestätigen, die die ausverkauften Auftritte der Band in den vergangenen Jahren besucht haben.2024, pünktlich zum 30-jährigen Bestehen von Rammstein wird nun allen alten und neuen Fans noch einmal die Gelegenheit gegeben, die "gigantische Show" der Band (Rolling Stone) live zu erleben. Dass "nicht alles Pulver ... gleich zu Anfang verschossen" (Morgenpost) wird, gehört bei den Berlinern zum guten Ton, genauso wie Rauch, der aus den Stadien aufsteigt und kilometerweit zu sehen ist, und eine Setlist, auf der sich alle großen Hits der Band finden.EUROPE STADIUM TOUR 202411.05.2024 - Tschechien, Prag, Airport Letnany15.05.2024 - Deutschland, Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe)16.05.2024 - Deutschland, Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe)24.05.2024 - Serbien, Belgrad, Usce Park30.05.2024 - Griechenland, Athen05.06.2024 - Spanien, San Sebastián, Estadio Anoeta08.06.2024 - Frankreich, Marseille, Orange Vélodrome11.06.2024 - Spanien, Barcelona, Estadi Olímpic15.06.2024 - Frankreich, Lyon, Groupama Stadium18.06.2024 - Niederlande, Nijmegen, Goffertpark23.06.2024 - Irland, Dublin, RDS Arena27.06.2024 - Belgien, Ostend, Park Nieuwe Koers05.07.2024 - Dänemark, Kopenhagen, Valbyparken17.07.2024 - Österreich, Klagenfurt, Wörthersee Stadion18.07.2024 - Österreich, Klagenfurt, Wörthersee Stadion21.07.2024 - Italien, Reggio Emilia, RCF Arena (Campovolo)26.07.2024 - Deutschland, Gelsenkirchen, Veltins-Arena27.07.2024 - Deutschland, Gelsenkirchen, Veltins-ArenaDer Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 18.10.2023, 11:00 Uhr MESZ. Informationen und Ticketlinks unter rammstein.com/tickets. (http://rammstein.com/tickets)Mitglieder des Rammstein-Fanclubs "LIFAD" haben die Möglichkeit bereits ab Montag, 16.10.2023, 11:00 Uhr MESZ bis Dienstag, 17.10.2023, 11:00 Uhr MESZ, Tickets zu erwerben. Pro LIFAD-Mitglied können maximal sechs (6) Tickets pro Show im Fanclub-Vorverkauf erworben werden. Da es sich hierbei um ein limitiertes LIFAD-Ticketkontingent handelt, besteht keine Garantie, dass jedes LIFAD-Mitglied Tickets im Fanclub-Vorverkauf erhält.Um möglichst vielen Fans die Gelegenheit zu geben, Tickets zu fairen Preisen zu erwerben, bitten wir Folgendes zu beachten:Alle Informationen zu legitimierten Vorverkaufsseiten für den offiziellen Vorverkauf finden sich, pünktlich zum VVK-Start, unter rammstein.com/tickets. Bei allen anderen Ticketanbietern, die Rammstein-Tickets zum Kauf anbieten, handelt es sich um NICHT AUTORISIERTE Händler*innen. Rammstein-Tickets die von nicht autorisierten Händler*innen erworben werden, berechtigen nicht zum Eintritt. Tickets für die Konzerte in Deutschland sind exklusiv unter eventim.com/rammstein erhältlich.Wir empfehlen allen Ticket-Interessierten, sich bereits im Vorfeld bei den Ticketsystemen ein Kund*innenkonto anzulegen, um später, bei Beginn des Vorverkaufes, den Bestellprozess schneller abschließen zu können.Eine Personalisierung der Tickets findet länderabhängig statt (für die Konzerte in Deutschland sind sämtliche Tickets personalisiert). "Personalisiert" bedeutet, dass jedes Ticket an die Person gebunden ist, die namentlich auf dem Ticket erwähnt ist.In Deutschland können pro Kund*in maximal sechs (6) Tickets pro Show erworben werden, inklusive Fanclub-Vorverkauf.Für alle anderen Shows kann die für jedes Land maximal beim Kaufprozess angezeigte Anzahl an Tickets erworben werden. Weitere Informationen zur Limitierung und eventueller Personalisierung in den einzelnen Ländern erfolgen während des Verkaufsprozesses und sind Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.Jede Weitergabe der personalisierten Rammstein-Tickets ist untersagt. Der Ticketverkauf unterliegt den länderspezifischen Vorgaben des jeweiligen autorisierten Ticketanbieters und Veranstalters (für die Konzerte in Deutschland ist eine Rückgabe nur nach den AGB der MCT Agentur GmbH (https://mct-agentur.com/de/agb) möglich).Durch diese spezielle und bewusste Regulierung des Vorverkaufs soll möglichst vielen Fans die Chance gegeben werden, Tickets zu fairen und nicht überhöhten Preisen zu erwerben.Alle Termine der Europa Stadion Tour 2024 finden unter Leitung der MCT Agentur GmbH statt. 