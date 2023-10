Carl Zeiss Meditec (CZM) hat gerade sein viertes Quartal (Ende 30. September) abgeschlossen, das sich so entwickelt haben sollte, dass die Jahresziele von 2,1 Mrd. EUR Umsatz und einer EBIT-Marge am unteren Ende der Spanne von 17-20% erreicht werden können. Das Unternehmen sieht sich jedoch immer noch mit Gegenwind konfrontiert, der im Laufe des neuen Geschäftsjahres verschwinden dürfte. Sobald die Lieferengpässe und Produktmixeffekte nachlassen, sollte das langfristige Potenzial von CZM in den Fokus rücken. Die Analysten von AlsterResearch bestätigen ihre Einschätzung zu CZM, dass die langfristigen Trends voll intakt sind und Investoren attraktive Einstiegspreise sehen. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem leicht angepassten Kursziel von EUR 95,00 (alt EUR 100,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Carl%20Zeiss%20Meditec%20AG





