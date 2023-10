Die JDC Group AG begibt über ihre einhundertprozentige Tochtergesellschaft Jung, DMS & Cie. Pool GmbH eine neue besicherte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3514Q0) mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die Zeichnungsfrist für die JDC-Anleihe 2023/28 sowie das Umtauschangebot an Alt-Anleger der JDC-Anleihe 2019/24 starten morgen am 12. Oktober 2023. Die jährliche Verzinsung der neuen Anleihe wird zwischen 6,75% und 7,25% liegen. Die Anleihen Finder Redaktion hat bei den Vorständen der JDC Group AG Dr. Sebastian Grabmaier (CEO) und Ralph Konrad (CFO) nachgefragt.

Anleihen Finder: Hallo Herr Dr. Grabmaier, hallo Herr Konrad, warum legen Sie gerade jetzt in einem schwierigen Kapitalmarkt-Umfeld eine neue Anleihe auf? Die Rückzahlung der laufenden Anleihe 2019/24 steht ja erst im Dezember 2024 an.

Ralph Konrad: Wir könnten mit der bestehenden Liquidität und dem Cashflow bis zum Ende der Anleihenlaufzeit die Anleihe auch komplett tilgen. Wir haben uns dennoch dazu entschieden, die Anleihe zu refinanzieren und zu verlängern, um die derzeit sehr attraktiven Marktchancen nutzen zu können: Der Markt konsolidiert und da wollen wir als Konsolidierer dabei sein. Das derzeitige Zinsumfeld ist nicht optimal, aber Finanzierungssicherheit ist für ein Unternehmen sicher wichtiger, als die letzten Basispunkte zu sparen. Mit der Bookbuilding Spanne fühlen wir uns wohl und sind auch für Investoren attraktiv, was uns die bisherigen Feedbacks bestätigen.

Anleihen Finder: Gibt es noch andere Verwendungszwecke außer der Refinanzierung der Alt-Anleihe? Haben Sie bspw. weitere Digitalisierungs-Projekte oder weitere Akquisitions-Objekte im Visier?

Sebastian Grabmaier: Bei JDC schätzen wir die Flexibilität, die uns die Emission und Liquidität der Anleihe bietet. In der Vergangenheit haben wir bereits gezeigt, dass wir sowohl organisch als auch durch Akquisitionen erfolgreich wachsen können. Derzeit haben wir zwar außerhalb unseres Akquisitionsvehikels Summitas, das wir als Joint Venture mit Bain Capital und Great West betreiben, keine konkreten Übernahmeziele im Fokus, aber in einem Markt, der sich in Konsolidierung befindet, möchten wir handlungsfähig und agil bleiben. Im Bereich der Informationstechnologie setzen wir auf die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Plattform und investieren jährlich rund 10 Millionen Euro in unseren technologischen Fortschritt. Diese Investition finanzieren wir vollständig aus unserem Cashflow.

Anleihen Finder: Ein Zinskupon ...

