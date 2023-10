HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Siemens Healthineers mit "Buy" und einem Kursziel von 58 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Medizintechnikkonzern sei mit einem geschätzten Marktanteil von über 30 Prozent führend in einem globalen Oligopol, schrieb Analyst Finn Kemper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Marktzutrittsschranken seien wegen der Kapitalintensität und der strengen Regulierung hoch./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2023 / 08:16 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2023 / 08:17 / MESZ

