Inflation weiter rückläufig

Zum Morgen des heutigen Handelstages, Mittwoch dem 11.10.2023, veröffentlichte das statistische Bundesamt die Inflationsrate für den vergangenen September. Die Inflationsrate erreicht mit 4,5% ihren niedrigsten Wert seit dem Beginn des Ukraine Krieges, Februar 2022.



Die Inflationsrate ist weiter rückläufig. Lag die Rate noch im Juli und August bei über 6%, ist sie inzwischen auf 4,5 % zurückgegangen. Nach wie vor bleiben die Nahrungsmittel die Kostentreiber, deren Preise erhöhten sich zum Vorjahresmonat um +7,5%. Es waren jedoch nicht alle Nahrungsmittelgruppen davon gleichmäßig betroffen. Während Güter wie Zucker, Marmelade und Getreideerzeugnisse deutlich teurer wurden, ist der Preis für Speiseöle und Butter erkennbar zurückgegangen. Der Preis für Energieprodukte erhöht sich ebenfalls erneut, jedoch nur unterdurchschnittlich um +1% zum Vorjahr. Ausschlaggebend dafür sind vor allem die Preiserhöhung des Vorjahres, während die Kosten für Fernwärme um nur +0,3% stiegen, fiel der Preis für Heizöl um -26%.



Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflation auch in den folgenden Monaten weiter fällt, Anzeichen dafür sind die sinkenden Preise im Import sowie im Großhandel. Die zuletzt gestiegene Preise für Rohöl stellen jedoch ein Risiko dar und könnten den Rückgang verlangsamen.









Quelle: HSBC