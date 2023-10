HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 85 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die vorläufigen Zahlen des Solartechnik-Unternehmens für das dritte Quartal seien herausragend gewesen, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Trend bei den Auftragseingängen sollte aber schwach bleiben. Dies dürfte in den kommenden Quartalen die Aktie belasten./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2023 / 17:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

