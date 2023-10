New York (ots/PRNewswire) -Nutzung von Reorgs proprietären Informationen und Analysen mit modernster generativer KIReorg (http://www.reorg.com/), der weltweit führende Anbieter von Kreditdaten, Analysen und Informationen, kündigte seine neueste Innovation an: CreditAI, ein branchenweit erstes Modell künstlicher Intelligenz, das die Art und Weise, wie Abonnenten auf der Plattform interagieren, neu definieren soll.Abonnenten von CreditAI by Reorg können die volle Leistungsfähigkeit generativer KI nutzen, um die Art und Weise zu verändern, wie sie auf wichtige Kreditinformationen zugreifen und diese destillieren.Die Vorteile von CreditAI:- An Stelle mühsamer Stichwortsuchen sind Suchanfragen in einfacher Sprache möglich, um auf die Informationsartikel von Reorg zu über 11.000 Unternehmen bis zum Jahr 2018 zuzugreifen.- Undurchsichtige und komplizierte Situationen lassen sich mühelos entschlüsseln, die wichtigsten Fakten extrahieren und intelligentere, umsetzbare Erkenntnisse gewinnen.- Maximierung der Effizienz durch Datenaktualisierungen in Echtzeit, automatischen Abruf des Suchverlaufs und direkten Zugriff auf Quellen.CreditAI befindet sich derzeit in fortgeschrittenen Benutzertests und wird im November exklusiv für Reorg-Abonnenten veröffentlicht.Sreekanth Mallikarjun, leitender Wissenschaftler und Leiter der KI-Innovation bei Reorg, sagte: "CreditAI bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und ermöglicht eine nahtlose interaktive Suche in natürlicher Sprache. Wir haben modernste Technologien genutzt, darunter branchenführende Vektor- und Speicherdatenbanken in Verbindung mit LLMs, die durch unsere proprietäre Architektur und Sicherheitsvorkehrungen verstärkt werden."Kent Collier, Gründer und CEO von Reorg, sagte: "CreditAI entspricht zu 100 % unserer Vision, die Art und Weise zu verändern, wie die globalen Märkte auf komplexe Informationen zugreifen und diese nutzen können. Es ist unsere neueste Innovation, die es Abonnenten ermöglicht, die für sie wichtigen Informationen zu entdecken, zu extrahieren und zu analysieren. CreditAI ist die einzige generative KI ihrer Art in der Kreditbranche, die die Arbeitsabläufe für unsere Nutzer vereinfacht und optimiert."Informationen zu ReorgReorg wurde 2013 gegründet und kombiniert leistungsstarke Technologie mit Finanzanalysen, Rechtsanalysen und Berichten, um einen detaillierten Überblick über schwer zu findende Kreditinformationen zu bieten. Zusammen mit dem Dokumenten-, Compliance- und Datenmanagement bieten wir ein ganzheitliches Lösungspaket für globale Kreditmarktteilnehmer. Reorg verzeichnete in den letzten zehn Jahren ein schnelles Wachstum und bedient heute mehr als 30.000 Fachleute aus den weltweit führenden Hedgefonds, Vermögensverwaltungen, Investmentbanken, Anwaltskanzleien, professionellen Dienstleistungsunternehmen und Beratungsfirmen. Besuchen Sie Reorg.com, um mehr zu erfahren.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1880471/Reorg_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/reorg-kundigt-creditai-an-301953433.htmlPressekontakt:Janine McCormac,janine.mccormac@reorg.com,+44 (0)7812021160Original-Content von: Reorg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152942/5623454