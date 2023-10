BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die ersten Kampfjets vom Typ F-16 aus Dänemark könnten noch im ersten Quartal des Jahres 2024 in die Ukraine gehen. Ziel sei es, im März oder April in der Lage zu sein, die ersten Flugzeuge zu übergeben, sagte der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen am Mittwoch am Rande eines Treffens der internationalen Kontaktgruppe zur Koordinierung von Waffenhilfen für die Ukraine in Brüssel. Die Lieferung sei noch abhängig von einigen Faktoren wie der Pilotenausbildung. "Es gibt noch viel zu tun", sagte Lund. Es sei wichtig, sicherzustellen, dass die Ukrainer mit der Handhabung und Wartung der Flugzeuge zurechtkämen.

Die Niederlande, Dänemark und Norwegen hatten der Ukraine bereits F-16-Lieferungen zugesichert. Dem Land sollen nach bisherigem Stand mehr als 50 Flugzeuge geliefert werden. Gefordert hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zuletzt sogar insgesamt 160 der Kampfjets, mit denen das Land die Hoheit über seinen Luftraum wiedererlangen will. Am Mittwoch kündigte auch Belgien eine Kampfjetlieferung an die Ukraine an. Mehrere Länder beteiligen sich an der Ausbildung der ukrainischen Piloten.

Selenskyj war am Mittwoch unangekündigt für Gespräche nach Brüssel gereist. Er nahm zunächst im Nato-Hauptquartier am Treffen der sogenannten Ramstein-Gruppe zur Koordinierung von Waffenlieferungen teil. Auch ein Treffen der F-16-Koalition war angekündigt./mee/DP/ngu